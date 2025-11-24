Homenagem aos 190 anos da Alece reúne deputados, governador e ministro na Câmara dos Deputados

O Congresso Nacional realizou, na tarde desta segunda-feira (24), sessão solene em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A iniciativa reuniu autoridades estaduais e federais e marcou a projeção nacional do parlamento cearense, uma das instituições em funcionamento contínuo mais antigas do País.

Diversas autoridades cearenses compareceram à sessão, como o ministro da Educação, Camilo Santana; o governador do Ceará, Elmano Freitas; e deputados federais como Fernanda Pessoa, José Guimarães, Eunício Oliveira e Luiz Gastão, além do presidente da Alece, Romeu Aldigueri. Também participam do evento deputados estaduais aliados ao governo estadual e da oposição.

Veja também Inácio Aguiar Lula volta ao Ceará para lançar Polo Automotivo e iniciar produção do Chevrolet Spark

Espaço de debate público

No discurso apresentado no plenário, Romeu Aldigueri destacou a passagem histórica da Casa desde 1835 e o papel da instituição na construção política do Ceará. Ele relembrou a formação do Parlamento em meio às transformações sociais do Estado e à atuação da Alece como espaço de debate público e de fortalecimento democrático.

Segundo ele, a importância do parlamento é elevada diante "do surgimento dos movimentos autoritários globais, do extremismo digital, dos perigos reais contidos no subjetivo mundo da desinformação", disse.

A importância do legislativo cearense também foi destacada pela deputada Fernanda Pessoa (União) que, junto ao deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA) e a senadora Augusta Brito (PT), propôs a solenidade. "A assembleia forma estadistas. Camilo, Elmano, Evandro. A Alece é uma escola de grandes líderes transformadores", disse.

Para Camilo Santana, a Alece é uma casa de experiência, respeito e debate. "Quando fui governador, nos momentos mais difíceis, a Assembleia sempre esteve presente na aprovação das leis, sempre firme na tomada de decisões. É a casa da defesa da Democracia e de projetos importantíssimos para diversas áreas como saúde, educação e segurança pública".

O líder do governo federal na Câmara, José Guimarães (PT), lembrou seus tempos na Alece. "A Assembleia desenvolveu o que há de melhor em lideranças políticas, inclusive que servem ao Brasil hoje", destacou.

O governador Elmano de Freitas também lembrou seus tempos de parlamentar no parlamento cearense que, "tem estado presente em momentos decisivos da História do Ceará". O gestor ressaltou ainda que "a história da Assembleia também é marcada pelo pioneirismo e pela ampliação da representatividade", como a primeira mulher eleita deputada estadual, Zélia Mota.

Construída de forma suprapartidária, a solenidade reforçou a importância do Ceará no cenário nacional. Nos bastidores, parlamentares avaliam que o evento abre espaço para aproximação institucional entre Alece e Congresso e projeta o papel do Legislativo cearense em debates estratégicos para os próximos anos.