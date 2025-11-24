Elmano sobre Bolsonaro: 'Quem quebra a tornozeleira quer ir para algum canto sem ser encontrado'
O governador está em Brasília para reunião com o Ministério da Saúde.
Cumprindo agenda em Brasília, o governador Elmano de Freitas (PT) comentou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Superintendência da Polícia Federal. Nesta segunda-feira (24), o petista disse que a progressão de medidas cautelares diante da violação do monitoramento eletrônico é "regra" e que a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi "equilibrada".
"Se eu sou um magistrado e tenho uma informação de um determinado preso que está usando tornozeleira numa prisão domiciliar e está quebrando a tornozeleira, vou colocar uma medida mais gravosa. (Nesse caso), era colocá-lo na superintendência. Então me parece que a posição é equilibrada", opinou o governador.
Ninguém quebra a tornozeleira para ficar no mesmo local. Em regra, quem quebra a tornozeleira, quebra porque quer ir para algum canto, sem ser encontrado. Então, acho que foi uma medida de cautela e assim que deve ser. Essa medida é tomada agora com o ex-presidente Bolsonaro e deve ser tomada com qualquer preso que esteja nessa situação.
Elmano se reunirá, na terça-feira (25), com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para discutir a interiorização da saúde do Estado. Ele citou o início das operações no Hospital de Itapipoca e a previsão de conclusão do Hospital de Crateús em junho de 2026. Também reforçou a demanda orçamentária do Hospital Universitário da Uece, especialmente após o incêndio no Hospital Cesar Cals.