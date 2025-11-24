Elmano sobre Bolsonaro: 'Quem quebra a tornozeleira quer ir para algum canto sem ser encontrado'

Cumprindo agenda em Brasília, o governador Elmano de Freitas (PT) comentou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Superintendência da Polícia Federal. Nesta segunda-feira (24), o petista disse que a progressão de medidas cautelares diante da violação do monitoramento eletrônico é "regra" e que a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi "equilibrada".

"Se eu sou um magistrado e tenho uma informação de um determinado preso que está usando tornozeleira numa prisão domiciliar e está quebrando a tornozeleira, vou colocar uma medida mais gravosa. (Nesse caso), era colocá-lo na superintendência. Então me parece que a posição é equilibrada", opinou o governador.

Ninguém quebra a tornozeleira para ficar no mesmo local. Em regra, quem quebra a tornozeleira, quebra porque quer ir para algum canto, sem ser encontrado. Então, acho que foi uma medida de cautela e assim que deve ser. Essa medida é tomada agora com o ex-presidente Bolsonaro e deve ser tomada com qualquer preso que esteja nessa situação. Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

Veja também PontoPoder Bolsonaro usou 'fonte de calor' para abrir tornozeleira, conclui perícia da PF PontoPoder Bolsonaro alega 'paranoia' e nega intenção de fuga em audiência de custódia

Elmano se reunirá, na terça-feira (25), com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para discutir a interiorização da saúde do Estado. Ele citou o início das operações no Hospital de Itapipoca e a previsão de conclusão do Hospital de Crateús em junho de 2026. Também reforçou a demanda orçamentária do Hospital Universitário da Uece, especialmente após o incêndio no Hospital Cesar Cals.