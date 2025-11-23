Bolsonaro alega 'paranoia' e nega intenção de fuga em audiência de custódia

Foi decidido, em audiência de custódia realizada neste domingo (23), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve continuar preso. A reunião ocorreu por meio de videoconferência, na Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal, onde Bolsonaro se encontra detido preventivamente desde a manhã deste sábado (22).

Segundo a ata da reunião, o ex-presidente alegou ter danificado a tornozeleira eletrônica que usa por determinação judicial com um "ferro de solda" devido a uma “certa paranoia”.

Além disso, durante a audiência, foi registrado que a prisão ocorreu segundo o cumprimento das formalidades legais, sem qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais.

Saiba quem participou da audiência de custódia

O momento foi conduzido pela juíza auxiliar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Luciana Yuki Fugishita Sorrentino. Moraes é o relator do processo que levou à detenção de Bolsonaro.

Também participaram os advogados do ex-presidente, Daniel Bettamio Tesser e Paulo Henrique Aranda Fuller, e o representante da Procuradoria-Geral da República, Joaquim Cabral da Costa Neto.