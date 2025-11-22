Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Defesa de Bolsonaro alega 'risco à vida' e prepara recursos contra prisão

Advogados afirmaram que o estado de saúde do ex-presidente é "delicado".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Foto que contém o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Legenda: Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22).
Foto: Antônio Augusto/STF.

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) emitiu uma nota à imprensa contra a prisão preventiva. De acordo com os advogados, o estado de saúde do ex-presidente é "delicado", e o encarceramento "pode colocar sua vida em risco".

Ainda conforme os defensores do ex-presidente, serão apresentados recursos para revogar a decisão.

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22) em Brasília e levado à sede da Superintendência da Polícia Federal (PF). Conforme a defesa do ex-presidente, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, se baseia em na vigília de orações convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-SP).

"A prisão preventiva do ex-presidente causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos, está calcada em uma vigília de orações", afirmam os advogados de Bolsonaro.

A defesa do ex-mandatário também reforçou que ele estava em casa utilizando tornozeleira eletrônica e sob monitoramento policial constante, o que contrasta com a decisão do magistrado, que afirmou que o dispositivo foi violado no início da madrugada deste sábado.

Por que o ex-presidente foi preso?

Alexandre de Moraes considerou que manter o ex-presidente em prisão domiciliar "não era capaz de neutralizar o risco, (...) mesmo com o uso de monitoramento eletrônico e acompanhamento policial permanente".

O despacho da decisão de Moraes tem início em eventos que aconteceram desde a sexta-feira (21). De acordo com o ministro, a PF e a Procuradoria-Geral da República apontaram "risco iminente de fuga" de Bolsonaro.

Isso porque a tornozeleira eletrônica utilizada pelo ex-presidente foi violada pouco depois da meia-noite deste sábado, o que indica tentativa de rompimento do dispositivo.

Veja também

teaser image
PontoPoder

O que provocou a prisão preventiva de Bolsonaro?

teaser image
PontoPoder

Primeira Turma do STF analisa prisão preventiva de Bolsonaro na segunda-feira (24)

teaser image
PontoPoder

Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro foi violada horas antes de prisão, diz Moraes

teaser image
PontoPoder

Michelle Bolsonaro cancela participação em evento no CE e retorna a Brasília

Com isso, o temor judicial era de que Bolsonaro pudesse se deslocar para embaixadas próximas da sua casa, sobretudo baseado em investigações que descobriram que, anteriormente, o ex-presidente planejou pedir asilo em uma representação diplomática.

A recente fuga de outros réus e aliados políticos, como o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), também foi considerada por Moraes: "(Isso indica) a adoção de estratégia semelhante por outros integrantes do mesmo núcleo investigado", completa o STF.

Vigília convocada por Flávio Bolsonaro também causou prisão 

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), filho '01' do ex-presidente, convocou uma vigília na frente da casa do pai. Essa medida também foi citada por Moraes como uma das contribuintes para o pedido da prisão.

Segundo o ministro, trata-se de uma "tentativa de obstrução e fiscalização da prisão domiciliar", na qual Bolsonaro se encontrava desde 4 de agosto, agravada pelo fato de a vigília ter sido convocada por um parlamentar e familiar do réu.

"(A vigília tinha) potencial de gerar aglomeração de apoiadores e dificultar o cumprimento de medidas cautelares. Essa mobilização seria um possível meio para dificultar ações de fiscalização e permitir eventual fuga, reproduzindo estratégias anteriormente identificadas na investigação de atos antidemocráticos", observa o STF.

O ministro destacou ainda que Bolsonaro já havia violado outras medidas, incluindo o uso indevido de redes sociais e condutas que contrariavam regras da prisão domiciliar.

A condução do ex-presidente para a sede da PF em Brasília, na decisão de Moraes, deveria ocorrer sem algemas e exposição midiática.

Bolsonaro será submetido ainda a audiência de custódia por videoconferência neste domingo (23), e durante o período preso, terá atendimento médico permanente e só poderá receber visitas de advogados e da equipe médica.

Assuntos Relacionados
Bolsonaro está preso em sala de 12 m² com TV, frigobar e ar-condicionado; vídeo
PontoPoder

Bolsonaro está preso em sala de 12 m² com TV, frigobar e ar-condicionado; vídeo

Ex-presidente está encarcerado na sede da Polícia Federal, em Brasília.

Redação
Há 4 minutos
A imagem mostra um homem de meia-idade com os braços cruzados, vestindo uma camisa polo verde. Trata-se de Jair Bolsonaro. Ele está em frente a uma casa, posicionado diante de uma grande janela com cortinas claras. À esquerda, parte de um carro escuro aparece no enquadramento. O homem olha para a câmera com expressão neutra, em um ambiente externo iluminado pela luz do dia.
PontoPoder

Moraes rejeita pedido de prisão humanitária feito pela defesa de Bolsonaro

A prisão preventiva tornou “prejudicados” todos os pedidos apresentados anteriormente pela defesa.

Redação
Há 31 minutos
Foto que contém o ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro alega 'risco à vida' e prepara recursos contra prisão

Advogados afirmaram que o estado de saúde do ex-presidente é "delicado".

Redação
Há 1 hora
A imagem mostra um homem de meia-idade vestindo uma camisa polo amarela, visto através de faixas horizontais escuras que parecem ser grades ou venezianas. Ele está parcialmente encoberto pelas barras, com o rosto iluminado pela luz natural e expressão séria, olhando em direção à câmera. O fundo é escuro e desfocado, dando destaque ao enquadramento entre as frestas. Trata-se de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes revoga autorizações e condiciona visitas de Bolsonaro a novo exame do STF

Os advogados e a equipe médica que acompanham o ex-presidente continuam com trânsito livre.

Redação
Há 1 hora
Foto que contém o ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Primeira Turma do STF analisa prisão preventiva de Bolsonaro na segunda-feira (24)

Tendência é de que magistrados sigam decisão apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Redação
Há 1 hora
Homem branco de meia idade com cabelos castanhos e grisalhos com blusa verde escura e expressão séria cercado por pessoas ao fundo.
PontoPoder

O que provocou a prisão preventiva de Bolsonaro?

Ex-presidente foi preso pela Polícia Federal neste sábado (22), em Brasília.

Redação
Há 2 horas
público diante de painel com imagens de priscila costa e michele bolsonaro.
PontoPoder

Michelle Bolsonaro cancela participação em evento no CE e retorna a Brasília

Ex-primeira-dama do Brasil estava no Ceará para participar de encontro do partido em Caucaia.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, de terno e gravata, durante um depoimento ao STF, com pessoas ao fundo.
PontoPoder

Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro foi violada horas antes de prisão, diz Moraes

STF viu risco de fuga do ex-presidente durante vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro.

Messias Borges e Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
foto de bolsonaro, que foi preso hoje, 22 de novembro, em Brasília.
PontoPoder

Preso na sede da PF, Bolsonaro passará por audiência de custódia no domingo (23)

Bolsonaro foi preso preventivamente a pedido da PF.

Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra o casal Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro sentado.
PontoPoder

Em Fortaleza, Michelle publica salmo ao saber da prisão de Bolsonaro

O ex-presidente foi preso preventivamente a pedido da Polícia Federal.

Redação
22 de Novembro de 2025
foto mostra ex-presidente em prisão domiciliar em Brasilia. Neste sábado (22), ele foi preso a pedido da pf.
PontoPoder

Ex-presidente Jair Bolsonaro é preso neste sábado (22)

Prisão é preventiva e foi pedida pela Polícia Federal.

Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
Ciro Gomes ao lado do prefeito de Massapê, Ozires Pontes.
Wagner Mendes

Ciro Gomes assume a presidência do PSDB Ceará

O ex-presidente Ozires Pontes publicou foto nas redes sociais passando o bastão.

Wagner Mendes
21 de Novembro de 2025
Bolsonaro em foto de perfil que registra o rosto do ex-presidente. Imagem usada em matéria sobre defesa pedir prisão domiciliar ao Ministro Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes prisão domiciliar humanitária

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.

Redação
21 de Novembro de 2025
Movimentação de participantes da COP30.
PontoPoder

COP30: Rascunho de acordo retira menção a combustíveis fósseis e gera insatisfação

A ideia do "Mapa dos Combustíveis Fósseis" é criar metas para eliminar o uso do produto no mundo.

Redação
21 de Novembro de 2025
Alexandre Ramagem de terno azul olhando para o lado. Imagem usada em matéria onde Moraes determina prisão de deputado por suposta fuga do país.
PontoPoder

Alexandre de Moraes ordena prisão de deputado Ramagem

Ramagem está nos Estados Unidos.

Redação e Agência Brasil
21 de Novembro de 2025
Capa do TechPolítica.
PontoPoder

TechPolítica: Como a inteligência artificial está sendo incorporada nas ações do Poder Público no CE

Bruno Leite
21 de Novembro de 2025
Dois homens sentados lado a lado em cadeiras do plenário do Senado Federal conversam durante a sessão. O senador Rodrigo Pacheco, à esquerda, aponta para algo fora do quadro enquanto fala com Davi Alcolumbre, à direita, que olha em direção à câmera. Ambos vestem terno escuro e gravata. Ao fundo, outros participantes circulam pelo ambiente legislativo.
PontoPoder

Messias ao invés de Pacheco no STF desagrada Alcolumbre, e Planalto acende alerta

O presidente do Senado havia trabalhado para a indicação cair no colo de Rodrigo Pacheco.

Redação
20 de Novembro de 2025
Lula e Jorge Messias no escritório da Presidência em um aperto de mãos.
PontoPoder

Jorge Messias é a 11ª indicação de Lula ao STF; veja lista

O advogado-geral da União deve ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo.

Redação
20 de Novembro de 2025
Um homem de terno escuro e gravata roxa fala em um púlpito com microfone, em um ambiente oficial. Atrás dele, há várias pessoas sentadas e três bandeiras do Brasil alinhadas ao fundo. O homem aparece em destaque, enquanto o restante do público está levemente desfocado.
PontoPoder

Jorge Messias agradece escolha de Lula ao STF e acena ao Senado: 'Retribuir a confiança'

Até sua efetiva nomeação, Messias terá que passar por sabatina com senadores.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra presidente Lula e advogado geral da União Jorge Messias abraçados e sorrindo. Imagem usada para matéria informando quem é o novo indicado ao STF.
PontoPoder

Saiba quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga no STF

Nome seguirá para sabatina e para aprovação pelo Senado Federal.

Redação
20 de Novembro de 2025