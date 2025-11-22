Moraes revoga autorizações e condiciona visitas de Bolsonaro a novo exame do STF

Preso na manhã deste sábado (22), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará sob novas regras de visitação. As autorizações concedidas anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a nomes como Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foram revogadas, e próximos encontros devem passar por novo exame da Corte.

É o que consta na decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que levou à detenção. Por outro lado, seguem com trânsito livre apenas dos advogados do ex-presidente e da equipe médica que o acompanha.

Com a conversão das medidas cautelares em prisão preventiva, Bolsonaro foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. Ele deve passar por audiência de custódia virtual nesse domingo (23).

Risco de fuga

A decisão deste sábado foi motivada por risco de fuga e por violação da tornozeleira eletrônica, relatados pela Polícia Federal (PF) ao tribunal.

Sobre o primeiro ponto, seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), convocou uma vigília para próximo ao condomínio onde o réu mora, que se estenderia por dias e traria "desdobramentos e consequências imprevisíveis".

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), isso poderia "inviabilizar o cumprimento de eventuais medidas em decorrência do trânsito em julgado da ação Penal 2.668/DF, ou exigir o indesejável emprego de medidas coercitivas pelas forças de segurança pública para o seu cumprimento".

Além disso, o tumulto nos arredores da sua residência poderia "criar um ambiente propício para sua fuga", assim com fez Alexandre Ramagem (PL-RJ). O deputado federal foi condenado no julgamento da trama golpista e deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, ato vedado no seu caso.

Já em relação à tornozeleira eletrônica, a violação teria ocorrido às 0h08min deste sábado.

"A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", conclui Moraes.