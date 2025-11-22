Michelle Bolsonaro cancela participação em evento no CE e retorna a Brasília
Ex-primeira-dama do Brasil estava no Ceará para participar de encontro do partido em Caucaia.
Michelle Bolsonaro estava em Fortaleza quando soube da prisão do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no início da manhã deste sábado (22).
Era previsto que a ex-primeira-dama do Brasil participasse do Encontro Nacional do PL Mulher em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O evento estava marcado para começar às 8 horas no Ginásio Cazuzão, no bairro Tabapuá. Michelle repercutiu o assunto nas redes sociais.
"Neste momento, estou no Ceará aguardando voo para Brasília. Nossa vice-presidente do PL Mulher, (vereadora de Fortaleza) Priscila Costa, e a deputada federal Rosana Vale conduzir]ao o encontro do PL Mulher em Caucaia", escreveu Michelle.
Veja também
Postagens em tons bíblicos marcam redes de Michelle
Michelle chegou à Fortaleza nesta sexta-feira (21) e teve encontros com lideranças femininas ligadas ao PL. A vereadora de Fortaleza Priscila Costa foi um dos nomes.
A longa postagem no Instagram conta ainda com versículos bíblicos, e trechos como "não vamos desistir da nossa nação", além de pedir orações após a prisão de Bolsonaro.
A ex-primeira-dama, ao saber da notícia da prisão do ex-marido, postou nas redes sociais o Salmo 121 da bíblia, acompanhada da frase "Eu confio no Senhor!"
Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal
A Polícia Federal (PF) pediu a prisão do ex-presidente após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 de Jair, convocar, na noite dessa sexta-feira (21), uma vigília de apoiadores em frente à casa do pai, em Brasília.
“Te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o senhor dos exércitos. Te convido para uma vigília que começa neste sábado para orarmos pela saúde dele”, diz Flávio.
Para a PF, no entanto, o ato na frente da residência do ex-presidente gerava risco para a ordem pública.
A prisão de Bolsonaro tem caráter cautelar e não corresponde ao cumprimento da condenação por tentativa de golpe de Estado.
Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal por volta de 6h, tendo chegado à sede da PF às 6h35.
O marido de Michelle Bolsonaro está preso em uma sala de Estado, espaço reservado para ex-presidentes e outras autoridades de alto escalão.
A Polícia Federal informou, em nota, que cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Bolsonaro após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
Defesa pediu prisão domiciliar
A prisão do ex-presidente ocorre um dia após a defesa pedir ao ministro do STF Alexandre de Moraes que a prisão dele fosse convertida do regime fechado para domiciliar humanitária.
Os advogados de Bolsonaro alegaram que ele sofre de múltiplas comorbidades como hipertensão, apneia do sono, doença aterosclerótica e câncer de pele, além de já ter tido pneumonias aspirativas e enfrentar complicações do atentado de 2018.