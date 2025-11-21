Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes prisão domiciliar humanitária

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:00)
PontoPoder
Bolsonaro em foto de perfil que registra o rosto do ex-presidente.
Legenda: Defesa alegou que Bolsonaro tem múltiplas comorbidades.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu, nesta sexta-feira (21), ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que a prisão do político seja convertida de regime fechado para domiciliar humanitária. A informação foi confirmada pelo g1.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe. A apresentação da defesa íntegra o período de recursos, que deve acabar nos próximos dias. Após isso, Moraes pode decretar a prisão do ex-presidente.

A defesa justificou o pedido afirmando que o condenado sofre de múltiplas comorbidades e que o regime fechado poderá o expor a risco concreto à vida.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Jorge Messias é a 11ª indicação de Lula ao STF; veja lista

teaser image
PontoPoder

Alexandre de Moraes ordena prisão de deputado Ramagem

teaser image
PontoPoder

Messias ao invés de Pacheco no STF desagrada Alcolumbre, e Planalto acende alerta

Na solicitação, a defesa disse que Bolsonaro: é portador de hipertensão, apneia do sono e doença aterosclerótica; tem histórico de pneumonias aspirativas; enfrenta complicações decorrentes do atentado de 2018; e foi diagnosticado em 2025 com câncer de pele.

acórdão da decisão que rejeitou os primeiros recursos do ex-presidente contra a condenação foi publicado oficialmente na terça-feira (18), quando também abriu o prazo para a defesa do antigo chefe de Estado e os demais réus do "núcleo 1" apresentarem novos recursos.

O acórdão é o documento que detalha a decisão dos ministros da Primeira Turma que, por unanimidade, rejeitaram os recursos dos condenados
 

Quando Bolsonaro deve ser preso?

Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar devido a medidas cautelares impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que decretou a detenção após investigações detectarem possível risco de fuga do político.

Quando esgotarem as possibilidades de recurso, o magistrado, que é o relator do caso da trama golpista, deve decidir o destino de Bolsonaro. 

Entre os cenários prováveis, é possível que o antigo mandatário:

  • Permaneça em prisão domiciliar, cumprindo a pena de 27 anos e 3 meses, conforme o desejo da defesa dele;
  • Seja detido em uma ala especial do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal;
  • Seja mantido em uma cela na superintendência da Polícia Federal em Brasília, assim como aconteceu com presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando ficou preso entre 2018 e 2019; 
  • Cumpra pena em alguma unidade militar, já que é capitão reformado do Exército.

O ex-presidente, assim como os demais réus do "núcleo 1" da trama golpista, só terá a pena executada quando não puder mais apresentar recursos. Geralmente, conforme a Folhao STF determina a execução da pena após a rejeição dos segundos embargos, etapa aberta na última terça-feira.

No entanto, é possível que Moraes decrete a prisão imediata caso entenda que as defesas estão tentando adiar a execução das sentenças. 

Assuntos Relacionados
Bolsonaro em foto de perfil que registra o rosto do ex-presidente.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes prisão domiciliar humanitária

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.

Redação
Há 47 minutos
Movimentação de participantes da COP30.
PontoPoder

COP30: Rascunho de acordo retira menção a combustíveis fósseis e gera insatisfação

A ideia do "Mapa dos Combustíveis Fósseis" é criar metas para eliminar o uso do produto no mundo.

Redação
Há 58 minutos
Alexandre Ramagem.
PontoPoder

Alexandre de Moraes ordena prisão de deputado Ramagem

Ramagem está nos Estados Unidos.

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
Capa do TechPolítica.
PontoPoder

TechPolítica: Como a inteligência artificial está sendo incorporada nas ações do Poder Público no CE

Bruno Leite
21 de Novembro de 2025
Dois homens sentados lado a lado em cadeiras do plenário do Senado Federal conversam durante a sessão. O senador Rodrigo Pacheco, à esquerda, aponta para algo fora do quadro enquanto fala com Davi Alcolumbre, à direita, que olha em direção à câmera. Ambos vestem terno escuro e gravata. Ao fundo, outros participantes circulam pelo ambiente legislativo.
PontoPoder

Messias ao invés de Pacheco no STF desagrada Alcolumbre, e Planalto acende alerta

O presidente do Senado havia trabalhado para a indicação cair no colo de Rodrigo Pacheco.

Redação
20 de Novembro de 2025
Lula e Jorge Messias no escritório da Presidência em um aperto de mãos.
PontoPoder

Jorge Messias é a 11ª indicação de Lula ao STF; veja lista

O advogado-geral da União deve ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo.

Redação
20 de Novembro de 2025
Um homem de terno escuro e gravata roxa fala em um púlpito com microfone, em um ambiente oficial. Atrás dele, há várias pessoas sentadas e três bandeiras do Brasil alinhadas ao fundo. O homem aparece em destaque, enquanto o restante do público está levemente desfocado.
PontoPoder

Jorge Messias agradece escolha de Lula ao STF e acena ao Senado: 'Retribuir a confiança'

Até sua efetiva nomeação, Messias terá que passar por sabatina com senadores.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra presidente Lula e advogado geral da União Jorge Messias abraçados e sorrindo. Imagem usada para matéria informando quem é o novo indicado ao STF.
PontoPoder

Saiba quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga no STF

Nome seguirá para sabatina e para aprovação pelo Senado Federal.

Redação
20 de Novembro de 2025
Foto mostra Alexandre Ramagem durante depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF). Imagem usada em matéria sobre suspeita de fuga do deputado.
PontoPoder

Alexandre Ramagem é investigado pela PF por suspeita de fuga para os Estados Unidos

Deputado federal foi condenado pela trama golpista e estava proibido de sair do Brasil.

Redação e Agência Brasil
20 de Novembro de 2025
foto do deputado Renato Freitas, deputado estadual do Paraná, em sessão na Câmara.
PontoPoder

Quem é Renato Freitas, deputado filmado em briga no Paraná

Vídeo em que o parlamentar aparece trocando socos com um homem viralizou nas redes sociais.

Redação
20 de Novembro de 2025
mão feminina segurando um celular
Inácio Aguiar

Nova lei proíbe bloqueio de celulares por inadimplência no Ceará; entenda

Norma trata da relação entre consumidores, operadoras e varejo

Inácio Aguiar
20 de Novembro de 2025
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para o JMTV, da TV Mirante. Imperatriz – Maranhão (MA).
PontoPoder

Lula critica mudanças no PL Antifacção e cobra ação do Senado

O ministro da Fazenda texto aprovado pela Câmara.

Redação
19 de Novembro de 2025
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova projeto de formação de líderes estudantis e bolsas para egressos da rede estadual

Proposição do Governo do Ceará tramitou em regime de urgência e foi aprovada por aclamação.

Marcos Moreira
19 de Novembro de 2025
Corredor interno de uma unidade de saúde pública, com piso claro e paredes revestidas em azulejos brancos. À direita, um cartaz com o logotipo azul do SUS colado na parede. À esquerda, um balcão de atendimento em granito, atrás do qual uma profissional de saúde trabalha sentada. Dois homens caminham pelo corredor em direção a outra sala iluminada ao fundo.
PontoPoder

'Refém das emendas': É possível romper a dependência dos municípios no custeio da saúde?

Propostas vão de revisão do pacto federativo a novas regras para uso das emendas no custeio do SUS.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
19 de Novembro de 2025
Servidor da Secretaria de Patrimônio da União fixa aviso de obra embargada na Praia de Jericoacoara
Inácio Aguiar

Obra irregular e ocupação da faixa de praia geram multa milionária à Prefeitura e hotéis em Jeri

SPU diz não ter recebido "nem ofício" sobre obras na praia denunciada pelo Conselho Comunitário

Inácio Aguiar
19 de Novembro de 2025
Imagem mostra plenário da Câmara dos Deputados durante votação do PL Antifacção, com foco no presidente da casa, Hugo Mota, sentando ao meio da mesa diretora, ao lado de outros parlamentares.
PontoPoder

PL Antifacção: saiba como votaram os deputados cearenses

Veja como os representantes do Estado se posicionaram na apreciação.

Carol Melo
19 de Novembro de 2025
Rosto de pessoas negras em close up
Inácio Aguiar

Diferente de Fortaleza, municípios do Interior decretam ponto facultativo nesta sexta; veja a lista

Gestões municipais estendem feriado da Consciência Negra e ajustam funcionamento dos serviços públicos

Inácio Aguiar
19 de Novembro de 2025
Guilherme Derrite, deputado relator do projeto, fala na tribuna da Câmara.
PontoPoder

Câmara aprova texto-base do PL Antifacção

Projeto de lei segue para aprovação no Senado.

Redação
18 de Novembro de 2025
Rholden é um homem jovem de barba rala e cabelo preto. Na foto, ele usa terno cinza, camisa social branca e gravata cinza, além de óculos de armação preta.
PontoPoder

Rholden Queiroz é reeleito presidente do TCE para o biênio 2026-2027

A eleição ocorreu nesta terça-feira (18).

Redação
18 de Novembro de 2025
Foto mostra recepção do Hospital Geral Dr. César Cals durante visita de deputados estaduais da oposição à unidade.
PontoPoder

Oposição da Alece visita Hospital César Cals, conversa com a direção e cobra laudos para reabertura

Unidade foi desativada por tempo indeterminado após o incêndio na semana passada.

Marcos Moreira
18 de Novembro de 2025