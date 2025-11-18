Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

STF publica acórdão de julgamento de recursos de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:35)
PontoPoder
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com foco no rosto de expressão séria, usando terno e gravata.
Legenda: Condenado já cumpre prisão domiciliar, mas no âmbito de outra ação judicial.
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou o acórdão da decisão que rejeitou os primeiros recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. 

O documento foi disponibilizado na noite desta segunda-feira (17), no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), horas após a ata do processo ter sido divulgada

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o acórdão será publicado oficialmente nesta terça-feira (18), quando também abre o prazo para a defesa do antigo chefe de Estado e os demais réus do "núcleo 1" apresentarem novos recursos.

O acórdão é o documento que detalha a decisão dos ministros da Primeira Turma que, por unanimidade, rejeitaram os recursos dos condenados
 

O que pode acontecer agora?

Conforme o Código de Processo Penal, há dois prazos diferentes para os tipos de contestações possíveis para os advogados.

  • embargos de declaração: as defesas têm até cinco dias, ou seja, até o próximo domingo (23), para apresentar novos recurso do tipo — que podem solicitar esclarecimentos sobre omissões, contradições e obscuridades nos votos, mas não revertem o quadro de condenação.
  • embargos infringentes: os representantes podem protocolar as contestações do tipo em até 15 dias. No entanto, ainda conforme o jornal, o prazo pode ser interrompido caso novos embargos de declaração sejam aceitos. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro reúne laudos para pedir pena em prisão domiciliar

teaser image
PontoPoder

Filha mais velha de Lula passa mal e é hospitalizada no RJ

Quando Bolsonaro deve ser preso?

Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar devido a medidas cautelares impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que decretou a detenção após investigações detectarem possível risco de fuga do político.

Quando esgotarem as possibilidades de recurso, o magistrado, que é o relator do caso da trama golpista, deve decidir o destino de Bolsonaro. 

Entre os cenários prováveis, é possível que o antigo mandatário:

  • Permaneça em prisão domiciliar, cumprindo a pena de 27 anos e 3 meses, conforme o desejo da defesa dele;
  • Seja detido em uma ala especial do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal;
  • Seja mantido em uma cela na superintendência da Polícia Federal em Brasília, assim como aconteceu com presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando ficou preso entre 2018 e 2019; 
  • Cumpra pena em alguma unidade militar, já que é capitão reformado do Exército.

O ex-presidente, assim como os demais réus do "núcleo 1" da trama golpista, só terá a pena executada quando não puder mais apresentar recursos. Geralmente, conforme a Folha, o STF determina a execução da pena após a rejeição dos segundos embargos, etapa aberta nesta terça-feira.

No entanto, é possível que Moraes decrete a prisão imediata caso entenda que as defesas estão tentando adiar a execução das sentenças. 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com foco no rosto de expressão séria, usando terno e gravata.
PontoPoder

STF publica acórdão de julgamento de recursos de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Redação
Há 1 hora
Fotos mostram deputados estaduais Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves durante discursos na tribuna da Alece.
PontoPoder

Após um ano engavetado, cassação dos deputados estaduais do PL Ceará volta à pauta do TSE

Parlamentares foram cassados no TRE sob acusação de fraude à cota de gênero, mas seguem nos mandatos até o fim do julgamento.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Embargo a obra na praia de Jericoacoara
Inácio Aguiar

Nova polêmica: SPU embarga obra da prefeitura na praia de Jeri por falta de licença

A intervenção buscava conter o avanço do mar em frente a um hotel de luxo

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Foto mostra fachada do Hospital Universitário do Ceará.
PontoPoder

Como a saúde se tornou o principal destino das emendas federais no Ceará

Média histórica mostra que parlamentares cearenses aportam R$ 9 em cada R$ 10 dos repasses para a área.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro com expressão séria, visto de perfil, com luzes vermelhas e azuis desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro reúne laudos para pedir pena em prisão domiciliar

Advogados devem solicitar que sentença seja cumprida em casa.

Redação
17 de Novembro de 2025
Sargento Reginauro durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputado Sargento Reginauro recebe alta após 11 dias internado por infecção

Ainda não há previsão do retorno do parlamentar à Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, olhando para o lado. ele está cercado por outros homens.
PontoPoder

STF publica ata de julgamento que recusou recurso de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Redação
17 de Novembro de 2025
Lula sorrindo ao lado da filha Lurian em um ambiente ao ar livre.
PontoPoder

Filha mais velha de Lula passa mal e é hospitalizada no RJ

Segundo fontes ligadas à família, ela sentiu um incômodo no peito no sábado (15).

Redação
17 de Novembro de 2025
Michele Queiroz, prefeita de Beberibe
PontoPoder

Michele Queiroz: da gestão ‘compartilhada’ à construção da identidade como prefeita de Beberibe

O PontoPoder conta a história de uma das prefeitas mais longevas do Ceará.

Luana Barros
17 de Novembro de 2025
A deputada federal Júlia Zanatta fala ao microfone em um ambiente legislativo. Ela veste um blazer azul-claro e usa uma coroa de flores na cabeça, gesticulando com as mãos enquanto se dirige ao plenário. Outras pessoas aparecem desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Quem é Julia Zanatta, deputada que postou fotos com fuzis e foi criticada por Oruam

Deputada federal bolsonarista respondeu ao rapper.

Redação
16 de Novembro de 2025
Deputados federais no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília.
PontoPoder

Qual o cenário das articulações para o envio das emendas da bancada do Ceará para 2026

Distribuição das emendas ocorreu por unanimidade e acompanha pedido do governador Elmano.

Beatriz Matos
16 de Novembro de 2025
Eduardo Bolsonaro de perfil. Ele é um homem branco, calvo e de barba um pouco espessa. Na foto, concede entrevista à imprensa.
PontoPoder

STF decide por unanimidade tornar réu Eduardo Bolsonaro por coação

O último voto contabilizado foi o da ministra Cármen Lúcia.

Redação
15 de Novembro de 2025
Silvio Almeida é um homem negro de meia idade e calvo. Na foto, um close em seu rosto, ele está com o dedo indicador apontado para cima enquanto discursa ao microfone.
PontoPoder

Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado pela PF por importunação sexual

O caso chega ao Supremo Tribunal Federal (STF) e terá a relatoria do ministro André Mendonça.

Redação
15 de Novembro de 2025
Augustinho Moreira era um homem idoso, de bigode e cabelo grisalhos, que usava óculos de grau retangulares. Na foto, ele usa camisa azul.
PontoPoder

Morre aos 70 anos ex-deputado Augustinho Moreira

O político foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Redação
15 de Novembro de 2025
Foto de Pedro Barbosa, do Instituto Opnus, em entrevista na Live PontoPoder.
PontoPoder

Crise da segurança pegou Governo Lula de surpresa, mas há mudança de estratégia, avalia especialista

Cientista político e diretor do Instituto Opnus, Pedro Barbosa foi o entrevistado da Live PontoPoder desta quinta-feira (13).

Bruno Leite
15 de Novembro de 2025
Ilustração em estilo xilogravura mostrando José Bonifácio, com traços marcados em preto e branco, vestindo casaca e gravata borboleta. À esquerda, aparece o selo “Baú da Política – Bairros” ao lado de uma urna eletrônica estilizada. Ao fundo, vê-se uma vista aérea desenhada do bairro José Bonifácio, em Fortaleza, com quarteirões e o Mercado São Sebastião destacados. No topo direito, há uma placa preta com letras brancas indicando “José Bonifácio”, “Litoral Oeste” e “Mercado São Sebastião”, como se fosse uma sinalização urbana.
PontoPoder

Baú da Política: O ‘Patriarca da Independência’ que virou nome de bairro em Fortaleza

O Diário do Nordeste explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Igor Cavalcante
15 de Novembro de 2025
Eduardo Bolsonaro é um homem de meia idade, calvo e de barba rala. Na foto, ele usa terno cinza, camisa social branca e gravata preta.
PontoPoder

STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

O deputado federal é acusado de atuar fora do País no julgamento do processo que envolve o pai dele, Jair Bolsonaro.

Redação
14 de Novembro de 2025
Imagem mostra montagem de foto de Pablo Marçal, à esquerda, e de Tabata Amaral, à direita.
PontoPoder

Marçal é condenado a pagar R$ 303 mil por difamar Tabata Amaral

Político usou desinformação para tentar influenciar eleitores em 2024.

Redação
14 de Novembro de 2025
Dois homens sorrindo e apertando as mãos em gesto de cumprimento diante de um painel colorido com logos de partidos políticos, incluindo PDT, Cidadania, PSDB e Novo.
PontoPoder

TRE-CE reverte cassação do prefeito e do vice de Juazeiro do Norte (CE)

Glêdson Bezerra e Tarso Magno haviam perdido mandato na 1ª instância da Justiça Eleitoral.

Luana Barros
14 de Novembro de 2025
Imagem mostra o deputado federal Eduardo Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

Saiba o que pode acontecer com o político e por quais crimes é acusado.

Redação
14 de Novembro de 2025