Defesa de Bolsonaro reúne laudos para pedir pena em prisão domiciliar

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já está preparando laudos médicos para solicitar, ao Supremo Tribunal Federal (STF), que o réu cumpra a pena de 27 anos e três meses de reclusão em prisão domiciliar.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (17) pelo colunista Valdo Cruz, do portal g1, após a publicação da ata do julgamento que rejeitou os recursos do antigo chefe de Estado.

Segundo o jornalista, a defesa de Bolsonaro tem pressa por querer garantir a prisão domiciliar do cliente antes do Natal.

A Corte divulgou o documento nesta manhã, registrando oficialmente a decisão dos ministros da Primeira Turma, que mantiveram, por unanimidade, a condenação de Bolsonaro e outros seis réus da trama golpista.

O que acontece agora?

A próxima etapa é a publicação do acórdão, que oficializará a rejeição. Em seguida, abre outro prazo para as defesas solicitar novos recursos.

Entre os cenários possíveis, os advogados podem solicitar novos embargos de declaração ou apostar nos embargos infringentes.

Conforme o colunista, a defesa do ex-presidente deve protocolar embargos infringentes, e não mais de declaração, para evitar provocações à Primeira Turma.

No entanto, conforme as regras da Corte, o dispositivo só caberia se o Bolsonaro tivesse recebido dois votos pela absolvição — algo que não aconteceu durante o julgamento.

As penas dos réus só podem começar a ser cumpridas quando tiver encerrado todas as possibilidades de recurso.

Bolsonaro quer passar festas de fim de ano em casa

Ainda segundo Valdo Cruz, os advogados do antigo chefe de Estado têm urgência, pois, se os prazos se prologarem, é possível que a sentença seja executada próximo ao Natal ou ao Ano Novo, cenário indesejado pela família Bolsonaro.

Caso não seja possível reverter a pena para prisão domiciliar, a defesa deve argumentar que, pelo fato de o ex-presidente ser capitão reformado do Exército, tem direito a cumprir a sentença em uma dependência militar.