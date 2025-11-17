Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Filha mais velha de Lula passa mal e é hospitalizada no RJ

Segundo fontes ligadas à família, ela sentiu um incômodo no peito no sábado (15).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:50)
PontoPoder
Lula sorrindo ao lado da filha Lurian em um ambiente ao ar livre.
Legenda: Lurian sentiu incômodo no peito antes de ser hospitalizada.
Foto: Divulgação/Facebook/Lula

Lurian Cordeiro Lula da Silva, a filha mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passou mal nesse fim de semana e foi internada em um hospital de Niterói (RJ). As informações são do G1.

Conforme o portal de notícias da TV Globo, Lurian sentiu um mal-estar no peito e foi encaminhada para um médico cardiologista. Ela está consciente e estável. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Morre aos 70 anos ex-deputado Augustinho Moreira

teaser image
PontoPoder

STF decide por unanimidade tornar réu Eduardo Bolsonaro por coação

O presidente ainda não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.

Abalo emocional

De acordo com fontes ligadas à família, Lurian teve um abalo emocional no sábado (15), o que a levou a sentir o incômodo no peito.

Segundo matéria do G1, Lurian está consciente, se comunicando por telefone e conversando com familiares, mas ainda ficará aos cuidados e em observação de um cardiologista.

Assuntos Relacionados
Sargento Reginauro durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputado Sargento Reginauro recebe alta após 11 dias internado por infecção

Ainda não há previsão do retorno do parlamentar à Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
Há 15 minutos
Imagem mostra Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, olhando para o lado. ele está cercado por outros homens.
PontoPoder

STF publica ata de julgamento que recusou recurso de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Redação
Há 1 hora
Lula sorrindo ao lado da filha Lurian em um ambiente ao ar livre.
PontoPoder

Filha mais velha de Lula passa mal e é hospitalizada no RJ

Segundo fontes ligadas à família, ela sentiu um incômodo no peito no sábado (15).

Redação
Há 1 hora
Michele Queiroz, prefeita de Beberibe
PontoPoder

Michele Queiroz: da gestão ‘compartilhada’ à construção da identidade como prefeita de Beberibe

O PontoPoder conta a história de uma das prefeitas mais longevas do Ceará.

Luana Barros
17 de Novembro de 2025
A deputada federal Júlia Zanatta fala ao microfone em um ambiente legislativo. Ela veste um blazer azul-claro e usa uma coroa de flores na cabeça, gesticulando com as mãos enquanto se dirige ao plenário. Outras pessoas aparecem desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Quem é Julia Zanatta, deputada que postou fotos com fuzis e foi criticada por Oruam

Deputada federal bolsonarista respondeu ao rapper.

Redação
16 de Novembro de 2025
Deputados federais no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília.
PontoPoder

Qual o cenário das articulações para o envio das emendas da bancada do Ceará para 2026

Distribuição das emendas ocorreu por unanimidade e acompanha pedido do governador Elmano.

Beatriz Matos
16 de Novembro de 2025
Eduardo Bolsonaro de perfil. Ele é um homem branco, calvo e de barba um pouco espessa. Na foto, concede entrevista à imprensa.
PontoPoder

STF decide por unanimidade tornar réu Eduardo Bolsonaro por coação

O último voto contabilizado foi o da ministra Cármen Lúcia.

Redação
15 de Novembro de 2025
Silvio Almeida é um homem negro de meia idade e calvo. Na foto, um close em seu rosto, ele está com o dedo indicador apontado para cima enquanto discursa ao microfone.
PontoPoder

Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado pela PF por importunação sexual

O caso chega ao Supremo Tribunal Federal (STF) e terá a relatoria do ministro André Mendonça.

Redação
15 de Novembro de 2025
Augustinho Moreira era um homem idoso, de bigode e cabelo grisalhos, que usava óculos de grau retangulares. Na foto, ele usa camisa azul.
PontoPoder

Morre aos 70 anos ex-deputado Augustinho Moreira

O político foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Redação
15 de Novembro de 2025
Foto de Pedro Barbosa, do Instituto Opnus, em entrevista na Live PontoPoder.
PontoPoder

Crise da segurança pegou Governo Lula de surpresa, mas há mudança de estratégia, avalia especialista

Cientista político e diretor do Instituto Opnus, Pedro Barbosa foi o entrevistado da Live PontoPoder desta quinta-feira (13).

Bruno Leite
15 de Novembro de 2025
Ilustração em estilo xilogravura mostrando José Bonifácio, com traços marcados em preto e branco, vestindo casaca e gravata borboleta. À esquerda, aparece o selo “Baú da Política – Bairros” ao lado de uma urna eletrônica estilizada. Ao fundo, vê-se uma vista aérea desenhada do bairro José Bonifácio, em Fortaleza, com quarteirões e o Mercado São Sebastião destacados. No topo direito, há uma placa preta com letras brancas indicando “José Bonifácio”, “Litoral Oeste” e “Mercado São Sebastião”, como se fosse uma sinalização urbana.
PontoPoder

Baú da Política: O ‘Patriarca da Independência’ que virou nome de bairro em Fortaleza

O Diário do Nordeste explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Igor Cavalcante
15 de Novembro de 2025
Eduardo Bolsonaro é um homem de meia idade, calvo e de barba rala. Na foto, ele usa terno cinza, camisa social branca e gravata preta.
PontoPoder

STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

O deputado federal é acusado de atuar fora do País no julgamento do processo que envolve o pai dele, Jair Bolsonaro.

Redação
14 de Novembro de 2025
Imagem mostra montagem de foto de Pablo Marçal, à esquerda, e de Tabata Amaral, à direita.
PontoPoder

Marçal é condenado a pagar R$ 303 mil por difamar Tabata Amaral

Político usou desinformação para tentar influenciar eleitores em 2024.

Redação
14 de Novembro de 2025
Dois homens sorrindo e apertando as mãos em gesto de cumprimento diante de um painel colorido com logos de partidos políticos, incluindo PDT, Cidadania, PSDB e Novo.
PontoPoder

TRE-CE reverte cassação do prefeito e do vice de Juazeiro do Norte (CE)

Glêdson Bezerra e Tarso Magno haviam perdido mandato na 1ª instância da Justiça Eleitoral.

Luana Barros
14 de Novembro de 2025
Imagem mostra o deputado federal Eduardo Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

Saiba o que pode acontecer com o político e por quais crimes é acusado.

Redação
14 de Novembro de 2025
Prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB)
Inácio Aguiar

Empate entre desembargadores do TRE-CE livra prefeito de Iguatu da cassação

Placar do julgamento acabou em 3 a 3 e a Corte aplicou o princípio da soberania do voto popular

Inácio Aguiar
14 de Novembro de 2025
O vice-prefeito de Iguatu Francisco Frutas, a direita, e o prefeito de Iguatu Roberto Filho, a esquerda. Eles sentados lado a lado usam ternos azuis e gravatas em tons de azul, posando para foto durante evento formal com fundo azul e tecido branco decorativo ao centro.
PontoPoder

Em empate inédito, TRE-CE mantém mandato de prefeito e vice-prefeito de Iguatu (CE)

Foram três votos a favor e três contra a cassação de Roberto Filho e Francisco das Frutas.

Luana Barros
14 de Novembro de 2025
Heráclito Vieira, TJCE, desembargador, Justiça
Inácio Aguiar

Presidente do TJCE assume comando do Conselho de Tribunais do País

O novo presidente quer discutir principalmente ferramentas tecnológicas, inovação e boas práticas compartilhadas em todo o País

Inácio Aguiar
14 de Novembro de 2025
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro com expressão séria, usando camisa polo verde e um curativo visível no pescoço.
PontoPoder

STF encerra julgamento de recursos de Bolsonaro nesta sexta (14)

Fim da etapa dará início a prazo para a apresentação de novos embargos.

Redação
14 de Novembro de 2025
Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT)
Inácio Aguiar

Evandro admite aumento na passagem de ônibus, mas exige manutenção de linhas e renovação da frota

Prefeito está participando das negociações com técnicos e diz que deve bater o martelo na próxima semana

Inácio Aguiar
14 de Novembro de 2025