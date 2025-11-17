Filha mais velha de Lula passa mal e é hospitalizada no RJ
Segundo fontes ligadas à família, ela sentiu um incômodo no peito no sábado (15).
Lurian Cordeiro Lula da Silva, a filha mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passou mal nesse fim de semana e foi internada em um hospital de Niterói (RJ). As informações são do G1.
Conforme o portal de notícias da TV Globo, Lurian sentiu um mal-estar no peito e foi encaminhada para um médico cardiologista. Ela está consciente e estável.
O presidente ainda não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.
Abalo emocional
De acordo com fontes ligadas à família, Lurian teve um abalo emocional no sábado (15), o que a levou a sentir o incômodo no peito.
Segundo matéria do G1, Lurian está consciente, se comunicando por telefone e conversando com familiares, mas ainda ficará aos cuidados e em observação de um cardiologista.