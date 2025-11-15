Morre aos 70 anos ex-deputado Augustinho Moreira

O ex-deputado estadual no Ceará, Augustinho Moreira (PV), faleceu aos 70 anos na madrugada deste sábado (15), em Fortaleza, vítima de complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O Diário do Nordeste apurou que ele estava internado desde segunda-feira (10) em um hospital privado da Capital.

A morte foi anunciada nesta manhã pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado Romeu Aldigueri (PDT). "Sua trajetória na vida pública deixa um legado de serviço ao povo cearense. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que sentem sua partida", lamentou ele nas redes sociais.

Velório e sepultamento

O velório do político terá início às 13 horas deste sábado e seguirá até 16h, no comitê e escritório político da família Moreira, localizado no bairro Carlito Pamplona.

A partir de 17h, o corpo estará no átrio do plenário da Alece para continuação do velório "em homenagem à sua trajetória pública e política", conforme comunicado dos familiares.

O sepultamento será no dia seguinte, às 9h, no Cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio.

Trajetória política

Augustinho era membro de uma família de políticos, tendo o seu pai, Agostinho Moreira, sido vereador de Fortaleza, assim como sua irmã, Leda Moreira, que também foi deputada estadual.

Em discurso de despedida da Alece, em 2014, o então deputado informou que não buscou a recondução nas eleições daquele ano devido a reflexões sobre vida e saúde.

Com passagens pela Câmara Municipal de Fortaleza e pela própria Assembleia Legislativa, Augustinho tentou retomar, nos pleitos de 2020 e de 2024, a carreira política iniciada em 2000. No primeiro caso, não foi eleito. No segundo, ficou na fila de suplência.