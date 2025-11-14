Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

TRE-CE reverte cassação do prefeito e do vice de Juazeiro do Norte (CE)

Glêdson Bezerra e Tarso Magno haviam perdido mandato na 1ª instância da Justiça Eleitoral.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
(Atualizado às 13:06)
PontoPoder
Dois homens sorrindo e apertando as mãos em gesto de cumprimento diante de um painel colorido com logos de partidos políticos, incluindo PDT, Cidadania, PSDB e Novo.
Legenda: O TRE Ceará reverteu a cassação do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, e do vice, Tarso Magno.
Foto: Divulgação/Campanha Glêdson Bezerra 2024

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reverteu, nesta sexta-feira (14), a cassação do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e do vice-prefeito, Tarso Magno (Podemos), por suposto desvio eleitoral de programas sociais da Prefeitura. Foram cinco votos contrários à perda de mandato e apenas um a favor. 

A ação tinha como foco o uso de aeronave durante o período de pré-campanha sem o registro na prestação de contas e suposto aumento de gastos com programas sociais que distribuem equipamentos e cestas básicas em período vedado pela lei eleitoral. 

No Instagram, o prefeito Glêdson Bezerra celebrou a decisão do TRE Ceará e agradeceu o apoio recebido. "Foi feita justiça. (...) A gente fez nada mais nada menos do que o que está previsto em lei e os magistrados reconheceram isso", reforçou em live. 

"Quero agradecer em especial a todo o povo de Juazeiro do Norte. (...) A  minha responsabilidade para com vocês só aumenta e nós vamos trabalhar cada vez mais. Juazeiro está no rumo certo. Nós vencemos as eleições contra tudo e contra todos. Não seria justo essa turma que não tem voto querer derrotar a gente no tapetão", disse.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Em empate inédito, TRE-CE mantém mandato de prefeito e vice-prefeito de Iguatu (CE)

Julgamento no TRE-CE

Ele havia sido cassado pelo juízo da 28ª Zona Eleitoral do Ceará em junho deste ano, considerando o incremento dos recursos com os programas sociais "irregular e injustificado" com "comprovada finalidade eleitoreira". 

Relator do processo na Corte regional, o desembargador eleitoral Leonardo Roberto Oliveira havia votado por manter a cassação determinada na 1ª instância da Justiça Eleitoral, justificando ter havido "incremento abrupto, concentrado e injustificado" nas despesas com programa social com o "nítido propósito" de benefício eleitoral. 

Contudo, ele foi o único magistrado a ter o posicionamento. Após pedir vistas na sessão da última terça-feira (11), o desembargador eleitoral Emanuel Leite Albuquerque abriu divergência. 

Ele votou contra a cassação de Glêdson Bezerra e Tarso Magno, imputando apenas multa de R$ 30 mil por prática de conduta vedada. Os demais desembargadores eleitorais entenderam que não havia conduta vedada e retiraram também a penalidade de multa. 

O desembargador eleitoral Daniel Carvalho Carneiro reforçou que os programas sociais citados na ação — que tratam da distribuição de óculos, lentes, aparelhos auditivos, próteses dentárias e cestas básicas — são "amparados na lei e com a devida execução orçamentária desde 2021". "Não vislumbro sequer conduta vedada", disse.

Ele fez ainda um comparativo na distribuição desde 2021 até 2024, registrando pequeno aumento no comparativo. 

Um dos exemplos citados por ele foi o aumento nas cestas básicas distribuídas entre 2023 e 2024, que não teria "gravidade quantitativa". "Houve um aumento de 342 cestas básicas oferecidas em um universo de praticamente 200 mil eleitores", diz. 

O desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire reforçou a tese do colega, pontuando que há "ausência de comprovação de desvio de finalidade eleitoreira assim como a falta de gravidade quantitativa para comprometer a lisura do pleito". 

Os desembargadores eleitorais Maximiliano Machado Cavalcanti e a presidente da Corte, Maria Iraneide Moura Silva seguiram o entendimento.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra montagem de foto de Pablo Marçal, à esquerda, e de Tabata Amaral, à direita.
PontoPoder

Marçal é condenado a pagar R$ 303 mil por difamar Tabata Amaral

Político usou desinformação para tentar influenciar eleitores em 2024.

Redação
Há 12 minutos
Dois homens sorrindo e apertando as mãos em gesto de cumprimento diante de um painel colorido com logos de partidos políticos, incluindo PDT, Cidadania, PSDB e Novo.
PontoPoder

TRE-CE reverte cassação do prefeito e do vice de Juazeiro do Norte (CE)

Glêdson Bezerra e Tarso Magno haviam perdido mandato na 1ª instância da Justiça Eleitoral.

Luana Barros
Há 1 hora
Imagem mostra o deputado federal Eduardo Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

Saiba o que pode acontecer com o político e por quais crimes é acusado.

Redação
Há 2 horas
Prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB)
Inácio Aguiar

Empate entre desembargadores do TRE-CE livra prefeito de Iguatu da cassação

Placar do julgamento acabou em 3 a 3 e a Corte aplicou o princípio da soberania do voto popular

Inácio Aguiar
14 de Novembro de 2025
O vice-prefeito de Iguatu Francisco Frutas, a direita, e o prefeito de Iguatu Roberto Filho, a esquerda. Eles sentados lado a lado usam ternos azuis e gravatas em tons de azul, posando para foto durante evento formal com fundo azul e tecido branco decorativo ao centro.
PontoPoder

Em empate inédito, TRE-CE mantém mandato de prefeito e vice-prefeito de Iguatu (CE)

Foram três votos a favor e três contra a cassação de Roberto Filho e Francisco das Frutas.

Luana Barros
14 de Novembro de 2025
Heráclito Vieira, TJCE, desembargador, Justiça
Inácio Aguiar

Presidente do TJCE assume comando do Conselho de Tribunais do País

O novo presidente quer discutir principalmente ferramentas tecnológicas, inovação e boas práticas compartilhadas em todo o País

Inácio Aguiar
14 de Novembro de 2025
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro com expressão séria, usando camisa polo verde e um curativo visível no pescoço.
PontoPoder

STF encerra julgamento de recursos de Bolsonaro nesta sexta (14)

Fim da etapa dará início a prazo para a apresentação de novos embargos.

Redação
14 de Novembro de 2025
Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT)
Inácio Aguiar

Evandro admite aumento na passagem de ônibus, mas exige manutenção de linhas e renovação da frota

Prefeito está participando das negociações com técnicos e diz que deve bater o martelo na próxima semana

Inácio Aguiar
14 de Novembro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado mostrando dois homens falando ao microfone; o da esquerda é Roberto Filho, prefeito de Iguatu, que usa camisa azul clara e segura um microfone, enquanto o da direita é Gledson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte, que veste terno escuro com gravata lilás e fala diante de um microfone de estúdio.
PontoPoder

TRE-CE retoma julgamentos de cassação dos prefeitos de Iguatu e Juazeiro do Norte nesta sexta (14)

A semana teve uma série de decisões do Tribunal sobre prefeitos de cidades cearenses.

Luana Barros
14 de Novembro de 2025
Roberto Filho (Iguatu) e Glêdson Bezerra (Juazeiro do Norte)
Inácio Aguiar

TRE-CE: processos contra prefeitos estratégicos podem mexer no xadrez eleitoral de 2026

Decisões para ambos os casos podem levar a novas eleições e influenciar na corrida de 2026

Inácio Aguiar
14 de Novembro de 2025
Fotos de pedetistas da Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

Vereadores do PDT em Fortaleza expõem dificuldades de alinhamento partidário para 2026

Políticos fizeram pronunciamentos na CMFor, tornando público o incômodo pela permanência de colegas oposicionistas.

Bruno Leite
13 de Novembro de 2025
Lula discursando
Inácio Aguiar

Nordeste mantém alta aprovação a Lula em contraste com Sul e Sudeste

Região lidera apoio ao presidente com 59%, 21 pontos acima do Sul; diferença regional expõe Brasil dividido às vésperas de 2026

Inácio Aguiar
13 de Novembro de 2025
Hugo Motta ao lado de Guilherme Derrite.
PontoPoder

Derrite apresenta nova versão do Projeto Antifacção, e Motta adia votação a pedido de governadores

Texto é a quarta versão do relator e inclui definição de facção criminosa e uso de drones como agravante.

Redação
12 de Novembro de 2025
Foto de Paulo Gonet Branco. Para matéria sobre Senado aprovar recondução de Gonet à PGR.
PontoPoder

Senado aprova recondução de Gonet à PGR por 45 votos a 26

Na CCJ, Gonet recebeu 17 votos favoráveis e 10 contrários.

Redação
12 de Novembro de 2025
Foto da reunião da bancada do Ceará.
PontoPoder

Bancada do Ceará define R$ 376 milhões para a saúde; Governo e Fortaleza serão contemplados

O volume de recursos de caráter impositivo soma cerca de R$ 415,7 milhões.

Beatriz Matos e Bruno Leite
12 de Novembro de 2025
Cinco vereadores de Fortaleza, usando paletós e gravatas, sentados em bancada da sala de reuniões de comissões, para tratar do Plano Diretor.
PontoPoder

Comissão Especial aprova parecer do relator e libera Plano Diretor para o plenário da CMFor

Expectativa é de que o texto seja incluído na pauta da sessão do dia 18 de novembro, mas decisão depende da Presidência da Casa.

Bruno Leite
12 de Novembro de 2025
Capitão Wagner
Inácio Aguiar

Juiz manda Capitão Wagner apagar novo vídeo sobre Elmano e vê descumprimento de ordem judicial

A nova decisão estipula multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento e autoriza o bloqueio da rede social do político

Inácio Aguiar
12 de Novembro de 2025
Guilherme Derrite
Inácio Aguiar

Terrorismo e Polícia Federal: o que muda com o projeto de Lei Antifacção

Texto está previsto para ser votado nesta quarta-feira (12)

Inácio Aguiar
12 de Novembro de 2025
Cantador Cego Aderaldo durante cantoria ao centro de dois outros homens.
PontoPoder

Alece cria ‘Dia do Cantador’ no Ceará em homenagem a Cego Aderaldo

Proposta é de autoria do deputado estadual Heitor Férrer (União).

Marcos Moreira
12 de Novembro de 2025
Senador Sá, cassação, tre-ce
Inácio Aguiar

No cargo devido a liminar, prefeito de Senador Sá é cassado mais uma vez pelo TRE-CE

Corte viu abuso de poder com "cavalgada do Bel" e determinou novas eleições pela segunda vez. Bel Júnior informou que itá recorrer ao TSE

Inácio Aguiar
12 de Novembro de 2025