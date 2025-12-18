Lula afirma que vai vetar PL da Dosimetria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18), que pretende vetar o projeto de lei da Dosimetria — proposta que diminui penas de condenados pela tentativa de golpe e que poderia alcançar inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. A matéria foi aprovada pelo Senado na quarta-feira (17), representando mais um revés do governo no Congresso Nacional. "Com todo o respeito que eu tenho pelo Congresso Nacional, quando chegar na minha mesa, eu vetarei. Isso não é segredo para ninguém", disse Lula.