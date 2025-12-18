Diário do Nordeste
'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula sobre o INSS

Presidente afirmou que não há blindagem do governo a nenhum dos envolvidos no esquema criminoso

Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder

O presidente Lula disse, nesta quinta-feira (18), que não há blindagem do Governo a nenhum dos envolvidos no esquema de desvios do INSS, nem mesmo se for um filho seu. Ao comentar sobre a operação da Polícia Federal (PF) que prendeu o então "número dois" do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, Lula disparou que "queria investigar com seriedade", porque seria "muito fácil fazer uma denúncia e não apurar". "Se tiver filho meu metido nisso, será investigado", destacou o presidente. Apesar de Fábio Luís Lula da Silva, filho do petista, não estar entre os alvos de investigação da PF, uma testemunha apontou uma suposta parceria comercial entre o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e o filho do presidente, o que causou repercussão sobre o caso.

Líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE)
Inácio Aguiar

Após votação do PL da dosimetria, Guimarães diz que faltou diálogo entre Jaques Wagner e Gleisi

Lula confirmou que irá vetar o projeto aprovado no Senado

Inácio Aguiar
Há 38 minutos
PontoPoder

Redação
Há 39 minutos
Lula afirma que vai vetar PL da Dosimetria
PontoPoder

Lula afirma que vai vetar PL da Dosimetria

Ele fez afirmação para jornalistas em Brasília, nesta quinta-feira (18).

Redação
Há 1 hora
Homem branco de cabelos pretos vestindo um terno preto e branco. Ele está em pé, com um papel em mãos, cercado por microfones. Atrás, há o símbolo e os dizeres da Polícia Federal, junto à entrada do estabelecimento, em arquitetura preta.
PontoPoder

Advogado de Bolsonaro é condenado por injúria racial em Brasília

Frederick Wassef cumprirá pena de um ano e nove meses em regime aberto. Cabe recurso.

Redação
Há 2 horas
Deputados estaduais durante votação de projetos no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova ‘VaiVem’ para o Cariri e outros 13 projetos do Governo com regime de urgência

Matérias foram aprovadas na penúltima sessão do ano.

Marcos Moreira
Há 2 horas
Montagem com três parlamentares falando ao microfone em plenário: à esquerda, Cid Gomes de terno azul e gravata vermelha; ao centro, Augusta Brito de blazer bege; à direita, Eduardo Girão de terno azul e gravata clara, todos em ambiente legislativo.
PontoPoder

Saiba como votaram os senadores cearenses no PL da Dosimetria

Projeto reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados por atos golpistas.

Luana Barros e Beatriz Matos
Há 2 horas
Fachada da OAB Ceará
Inácio Aguiar

OAB entra em embate com Governo e MPCE por monitoramento de conversas entre advogados e presos

A Ordem recorreu de decisão do TJCE e avalia levar o caso às instâncias superiores

Inácio Aguiar
18 de Dezembro de 2025
Imagem da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

PF conclui que Bolsonaro usou ferro de solda para violar tornozeleira

Laudo pericial aponta o que aconteceu com dispositivo usado pelo ex-presidente.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Deputados tentam anular PL da Dosimetria no STF
PontoPoder

Deputados tentam anular PL da Dosimetria no STF

Ministra Gleisi Hoffmann afirma que presidente irá vetar projeto.

Redação
18 de Dezembro de 2025
bancada
PontoPoder

Fundo Caatinga e emendas parlamentares pressionam Congresso contra a desertificação no Nordeste

Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e outras iniciativas demandam novos instrumentos financeiros e regulatórios, que passam pelo Legislativo.

Ingrid Campos
18 de Dezembro de 2025
Plenário do Senado durante a votação.
PontoPoder

Senado aprova projeto que reduz penas de Bolsonaro e de condenados por atos golpistas

Texto diminui punições previstas para crimes ligados à tentativa de golpe.

Lucas Monteiro
17 de Dezembro de 2025
Exame prático do Detran-CE.
PontoPoder

Ampliação do CNH Popular para população LGBTI+ e inclusão de categorias D e E são aprovadas na Alece

Programa é voltado para pessoas de baixa renda terem acesso gratuito à primeira habilitação.

Marcos Moreira
17 de Dezembro de 2025
Celso Sabino fala durante cerimônia.
PontoPoder

União Brasil retoma Ministério do Turismo e Lula anuncia saída de Celso Sabino

Indicação para o cargo é do deputado Gustavo Feliciano, filho de Damião Feliciano; troca foi negociada após expulsão do ministro do partido.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputados do Ceará aprovam novo empréstimo de até R$ 2 bilhões para o Governo Elmano

Na semana passada, operação de crédito de até 3,2 bilhões havia sido aprovada na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira
17 de Dezembro de 2025
Luizianne está na comissão sentada em frente a um microfone.
Wagner Mendes

Luizianne é eleita presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher no Congresso

O assunto tem sido pauta do presidente Lula em viagens pelo País.

Wagner Mendes
17 de Dezembro de 2025
Ambulância do Samu em uma via de Fortaleza. Na lateria do veículo, lê-se SAMU 192.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam gratificação a profissionais de saúde que atuarão no Réveillon 2026

O texto foi aprovado no Legislativo e agora segue para sanção do prefeito Evandro Leitão.

Igor Cavalcante
17 de Dezembro de 2025
Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza em um terminal de ônibus observam o fluxo de veículos.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova passe livre para guardas municipais e agentes da Defesa Civil

Agentes terão direito à gratuidade apresentando apenas o documento funcional.

Igor Cavalcante
17 de Dezembro de 2025
Vereadora no Ceará celebra entrega de tambor de lixo a moradores e recebe críticas: 'Vergonha'
PontoPoder

Vereadora no Ceará celebra entrega de tambor de lixo a moradores e recebe críticas: 'Vergonha'

Ela chegou a publicar um vídeo com o material, mas apagou após a repercussão negativa.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Deputados no Plenário da Alece durante votação de matérias.
PontoPoder

Prorrogação do prazo do Refis do ICMS e IPVA por mais 14 dias é aprovada na Alece

Medida foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas na semana passada.

Marcos Moreira
17 de Dezembro de 2025
Foto do guichê de uma lotérica.
PontoPoder

Prefeituras do Ceará suspendem implantação de loterias municipais após liminar do STF

Seis municípios cearenses foram citados em decisão do ministro Nunes Marques, mas ao menos 17 criaram leis que agora estão sem efeito.

Bruno Leite e Luana Barros
17 de Dezembro de 2025