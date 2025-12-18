'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula sobre o INSS

O presidente Lula disse, nesta quinta-feira (18), que não há blindagem do Governo a nenhum dos envolvidos no esquema de desvios do INSS, nem mesmo se for um filho seu. Ao comentar sobre a operação da Polícia Federal (PF) que prendeu o então "número dois" do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, Lula disparou que "queria investigar com seriedade", porque seria "muito fácil fazer uma denúncia e não apurar". "Se tiver filho meu metido nisso, será investigado", destacou o presidente. Apesar de Fábio Luís Lula da Silva, filho do petista, não estar entre os alvos de investigação da PF, uma testemunha apontou uma suposta parceria comercial entre o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e o filho do presidente, o que causou repercussão sobre o caso.