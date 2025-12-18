Presidente da Alece faz balanço de 2025 e pede a deputados ‘debate em alto nível’ no ano eleitoral

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), apresentou um balanço dos trabalhos da Casa durante 2025 e falou sobre as perspectivas dos parlamentares para o ano eleitoral. O momento marcou a sessão desta quinta-feira (18), a última antes dos parlamentares entrarem no recesso de fim de ano.

Romeu Aldigueri utilizou os nove tempos do Primeiro Expediente — 10 minutos cada — para mostrar um panorama do ano, seu primeiro à frente da presidência da Alece. O pronunciamento foi intercalado por falas dos parlamentares, que fizeram apartes para destacar a atuação durante 2025.

Na ocasião, o presidente aproveitou para falar sobre 2026, quando as vagas na Alece estarão em disputa nas eleições gerais. “Venho aqui já a pedir antecipadamente, eu acredito que tivemos um ano muito bom, respeitoso, mas é importante que a gente exercite ano que vem, onde os corações vão estar mais acalorados, que a gente deixe algumas questiúnculas municipais para se resolver nos municípios”, pontuou.

“A população cearense quer que a gente dê resultados, que a gente faça entregas, então é importante que a gente faça esses grandes debates. Essas questiúnculas municipais, menores, a gente pode resolver nos municípios, nas redes sociais, nas rádios, nos blogs municipais. É importante que a gente mantenha esse debate em alto nível” Romeu Aldigueri Presidente da Alece

Outro ponto levantado pelo parlamentar foi a resolução que, desde agosto, estabeleceu que as sessões das quartas-feiras são exclusivamente presenciais, limitando a participação remota apenas para terças e quintas. “O coração desta Casa é o Plenário 13 de Maio. E é diferente um deputado estar do lado do outro para conversar e dialogar”, defendeu.

O deputado destacou, ainda, as iniciativas desenvolvidas pela Casa, como o programa Ceará de Valores, a Procuradoria Especial da Mulher, a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero e o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar (EFTA).

A sessão desta quinta encerra os trabalhos legislativos de 2025, já que a expectativa é aprovar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do Governo do Estado para 2026, considerada a última pendência antes do recesso. A peça prevê um montante total de R$ 48,2 bilhões.

BALANÇO DOS TRABALHOS

Romeu Aldigueri também apresentou os números relativos aos projetos aprovados e sessões realizadas na Assembleia Legislativa do Ceará durante 2025. Segundo o balanço do Departamento Legislativo, foram 667 proposições aprovadas e 521 sessões, entre as ordinárias e as solenes.

Sessões realizadas em 2025

Sessões Ordinárias - 121

Sessões Extraordinárias Especiais - 20

Sessões Extraordinárias - 156

Outras sessões - 224

Matérias aprovadas em 2025