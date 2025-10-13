Diário do Nordeste
Moraes nega pedido de defesa e Bolsonaro seguirá em prisão domiciliar

O ministro do STF alega que há risco de fuga do ex-presidente da República

Bolsonaro atrás de grades do portão de sua própria residência, em Brasília. O ex-presidente é um homem idoso, de cabelos grisalhos, e está usando uma camisa de gola amarela.
Legenda: Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília.
Foto: SERGIO LIMA/AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) e decidiu manter o ex-presidente em prisão domiciliar e sob outras medidas cautelares. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (13).

Conforme o ministro, a manutenção das sanções — que incluem, ainda, a proibição de usar celular e redes sociais, além da retenção do passaporte — se faz necessária por haver risco de fuga e para assegurar o cumprimento da lei.

"A condenação do réu à pena privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses, em regime inicial fechado, e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a manutenção da prisão domiciliar e das cautelares para garantia efetiva da aplicação da lei", escreveu Moraes. 

Alexandre de Moraes discursa em plenário no STF. Ele é um homem branco e careca, de meia idade, e usa um terno preto com camisa social branca e gravata azul.
Legenda: Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro no último mês de julho.
Foto: Luiz Silveira/STF

Também nesta segunda, de acordo com o g1, a defesa de Bolsonaro pediu autorização para ele receber a visita de uma médica devido ao "agravamento de episódios persistentes de soluços".

Prisão domiciliar

Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro em julho deste ano, após o ex-presidente descumprir medidas cautelares. Na decisão, o ministro do STF considerou que o político veiculou conteúdo nas redes sociais dos filhos para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

Além disso, à época, a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao ex-presidente.

