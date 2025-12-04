Congresso torna obrigatório exame toxicológico para CNH nas categorias A e B

O Congresso determinou que o exame toxicológico é uma das exigências para obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (motos) e B (carros de passeio). A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (4), segundo o g1.

Esse exame já é obrigatório para obter e renovar a CNH nas categorias C, D e E (transporte de cargas e passageiros).

A medida foi elogiada pela Associação Brasileira de Toxicologia (ABTox).

"A medida reforça uma política pública que comprovadamente tem impacto positivo na sociedade: desde 2016, quando passou a ser obrigatório para motoristas das categorias C, D e E, o exame evitou ao Brasil uma perda estimada de R$ 74 bilhões em sinistralidades apenas em seu primeiro ano e permitiu que mais de 28 mil condutores inicialmente reprovados retornassem às atividades após tratamento e reabilitação". Associação Brasileira de Toxicologia Nota oficial

Quanto custa para fazer exame toxicológico?

O preço do exame toxicológico vai variar a depender da região e do laboratório de coleta. Os preços podem custar entre R$ 90 e R$ 220.

Como é realizado o exame toxicológico?

O exame toxicológico realiza a coleta de amostras de cabelo, pelo ou unhas para detectar se a pessoa consumiu substâncias psicoativas.

Esse consumo pode ter sido intencional ou não. Caso o resultado dê positivo, ela não pode obter a CNH.