Moraes nega pedido de visita de filho de Bolsonaro em dia de aniversário

O ministro Alexandre de Moraes negou, nesta quinta-feira (4), o pedido de mudança de data da visita do vereador Carlos Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

O filho do ex-mandatário da República pediu que Moraes abrisse uma exceção para ele visitar Bolsonaro na prisão no domingo (7), quando o vereador faz aniversário.

No entanto, ele só está autorizado a visitar o pai às terças e quintas-feiras pela manhã. Esses são os dias oficiais já estabelecidos pela Polícia Federal em que Bolsonaro pode receber os familiares.

'Caráter humanitário' da visita

No pedido, a defesa de Carlos Bolsonaro solicitou que houvesse uma troca da visita que seria realizada nesta quinta pelo domingo. Os advogados da família alegaram o "caráter humanitário" do pedido, para que Bolsonaro parabenize o filho no aniversário.

"Diante dessa impossibilidade material de comparecimento, e considerando tratar-se de visita familiar já autorizada por este E. Relator, requer-se apenas a alteração da data para o dia 7 de dezembro de 2025 (domingo), coincidindo com o aniversário do filho, o que reforça o caráter humanitário e a pertinência da adequação ora pleiteada", diz pedido da defesa.

A solicitação, entretanto, foi negada por Moraes. O ministro sustentou que as visitas precisam seguir as regras da PF.

"Tais regras são obrigatórias e destinadas a garantir a segurança de todos na Superintendência da Polícia Federal, não cabendo ao custodiado escolher os dias e horários de visitação, uma vez que, encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade por condenação penal definitiva", argumentou Moraes na decisão.

O que diz a defesa

A defesa pediu a mudança de data alegando que o vereador estaria de viagem marcada para Santa Catarina. Conforme a equipe jurídica de Bolsonaro, o regulamento da PF sobre as visitas prisionais permite exceções em situações justificadas.

Para a defesa, a mudança do dia "não traz prejuízo à organização da superintendência nem à segurança do estabelecimento".

Os advogados sustentam que a visita coincide com uma "data significativa para pai e filho" e garante a manutenção dos vínculos familiares.