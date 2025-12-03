Diário do Nordeste
Alckmin é o 'mais importante ministro' da Indústria, elogia Lula: 'Competência técnica e política'

Juntos na chapa majoritária de 2022, ambos podem repetir a parceria nas eleições de 2026.

Escrito por
Ingrid Campos
PontoPoder
O presidente Lula (PT) e o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin (PSB), trocaram elogios durante agenda oficial em Horizonte (CE), nesta quarta-feira (3). Em meio a especulações sobre o espaço de Alckmin nas eleições de 2026, ambos participaram da inauguração do Polo Automobilístico do Ceará ao lado de políticos e empresários.

Em discurso, o ministro ressaltou que a indústria de automóveis estava em crise quando ambos tomaram posse de seus cargos, em 2023. Com o lançamento da Nova Indústria Brasil (NIB) no ano passado, Alckmin viu um cenário favorável à expansão do setor. 

Para ele, o governo deu condições de construir uma “indústria inovadora, sustentável e competitiva”, com investimentos em tecnologia para pesquisa, desenvolvimento e inovação. A legislação da área, reforçou, é a “mais moderna do mundo”.

Não é só do tanque a roda, é do berço ao tumulo. Como fabrico esse veículo, o combustível, e como eu descarto esse veículo? É uma indústria exportadora, queremos que exportem para o mundo inteiro. O presidente Lula fez o acordo Mercosul-Singapura, Mercosul-Efta, e o próximo é Mercosul-União Europeia. Ainda recuperou acordo automotivo com a Colômbia, fundamental na América Latina.
Geraldo Alckmin (PSB)
Vice-presidente e ministro

Lula, por sua vez, adotou discurso mais pessoal. Ele lembrou que ambos já foram rivais no passado, mas a experiência do colega – governador de São Paulo por quatro mandatos, deputado constitucionalista (ao lado de Lula) e prefeito – o gabaritou para a aliança eleitoral de 2022 e o Executivo nacional.

O petista relatou que muitos nomes especializados foram estudados para o ministério da Indústria e Comércio, mas nenhum contava com a experiência do político do PSB. 

Eu falei: ‘Sabe de uma coisa? Não vou errar, vou convidar o Alckmin para ser o meu ministro’. Acho que hoje posso dizer que tenho o mais importante ministro do Desenvolvimento Industrial que o Brasil já teve, porque ele junta a competência técnica à competência politica, com o jeito de conversar. 
Lula (PT)
Presidente da República

Lula colocou Alckmin, inclusive, à frente das negociações com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, a respeito da crise da sobretaxação. Em poucos meses, o norte-americano recuou e anunciou isenções a uma série de itens brasileiros.

Embora Trump tenha mantido o ônus a alguns produtos, como peixe e frutas, Lula se mostrou otimista com a relação comercial daqui em diante. "Pode esperar. Muita coisa vai acontecer. Você tá vendo o meu sorriso de Monalisa aqui? É porque estou convencido de que vai acontecer", disse em entrevista exclusiva à TV Verdes Mares nesta quarta-feira.

