Defesa de Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber visitas de Valdemar e Sóstenes

A defesa do ex-presidente Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o político, que está em prisão domiciliar, possa receber visitas de aliados. Na lista, estão o presidente do PL, Valdemar Costa Neto e o líder da oposição na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), segundo o portal Metrópoles.

Os pedidos teriam sido apresentados ao magistrado nesta quinta-feira (2). Conforme a apuração, outros nomes como o do o senador Márcio Miguel Bittar e do vereador da Câmara Municipal do Recife, Gilson Machado Guimarães. Até o momento, não houve liberação das visitas.

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, quando o ministro Alexandre de Moraes considerou que Bolsonaro havia descumprido medidas cautelares impostas.

Já em setembro, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar um grupo criminoso que orquestrou um golpe de Estado no Brasil. A pena foi decretada pela maioria da Primeira Turma do STF e foi estabelecida em regime inicialmente fechado.

No entanto, o ex-presidente só deverá ser transferido para um presídio comum após o trânsito em julgado do processo. Até lá, ele deve permanecer em prisão domiciliar, imposta em agosto por Alexandre de Moraes, após o político descumprir medidas cautelares.

IDAS AO HOSPITAL

Os familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro avaliaram levá-lo ao hospital após o político apresentar crise de vômitos e soluços, na última segunda-feira (29). O médico Cláudio Birolini, responsável pela última cirurgia abdominal do ex-presidente, chegou a ser chamado para atendê-lo em casa, em Brasília. As informações são do jornal O Globo.

No entanto, a equipe médica detalhou que Bolsonaro foi consultado na própria residência e apresentou melhora da crise. Por isso, não precisará ir ao hospital.

A piora no estado de saúde ocorreu no início da noite desta segunda. O vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair, disse que essa foi uma das crises de soluço mais intensas até agora. “Peço, por favor, que orem por ele”, publicou Carlos, na rede social X.