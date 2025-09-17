Bolsonaro ficou alguns segundos sem respirar e teve 'vômito a jato' ao passar mal, detalha Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) detalhou que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ficou alguns segundo sem respirar e teve um episódio de "vômito a jato" ao passar mal nesta terça-feira (16). O político deixou a prisão domiciliar e seguiu para o Hospital DF Star, em Brasília.

VEJA VÍDEO



O antigo chefe de Estado teve um quadro de pressão baixa e uma crise de soluço, e passou a noite internado na unidade de saúde, conforme o cardiologista Leandro Echenique, que o acompanha desde 2018.

"Hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Ele quando, às vezes pela repetição, diz que trava o diafragma dele e teve um episódio de vômito a jato, com força, ficou quase 10 segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de respirar foi fazendo isso, com vômito forte, tontura, pressão muito baixa", detalhou Flávio em entrevista coletiva em frente ao hospital onde está o pai, conforme o portal da CNN Brasil.

Na noite dessa terça-feira, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) informou que o marido realizou alguns exames e recebeu medicação intravenosa — método de administração de substâncias diretamente na veia, acelerando o início do efeito do fármaco.

"Peço que continuem orando por ele. Obrigada pelo carinho. Vai dar tudo certo!", escreveu ela em postagem nas redes sociais.

O episódio acontece dois dias após Bolsonaro deixar a prisão domiciliar, pela primeira vez, para retirar lesões na pele no mesmo hospital. O boletim médico divulgado na ocasião informou que exames de sangue identificaram que ele estava com um quadro de anemia, além de uma tomografia do tórax mostrar uma imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração — quando alimentos, líquidos, saliva ou vômito são aspirados pelas vias aéreas.

Desde que foi atacado com uma facada durante a campanha eleitoral à Presidência, em 2018, Bolsonaro convive com sequelas da lesão e já foi submetido a pelo menos sete cirurgias devido ao episódio.

Veja também PontoPoder Bolsonaro é condenado pelo TRF4 por discurso racista enquanto presidente da República PontoPoder Câmara aprova 'PEC da Blindagem', que dificulta processos judiciais contra parlamentares

Também nessa terça-feira, Bolsonaro foi condenado pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), a pagar R$ 1 milhão em indenização por falas racistas proferidas enquanto era presidente da República.

A nova sentença acontece menos de uma semana após ele ser condenado, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a 27 anos e 3 meses de prisão devido à trama golpista, mas ainda não começou a cumprir a pena.

Desde agosto, Bolsonaro é mantido em prisão domiciliar após descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que investiga a conduta do filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pelos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação.