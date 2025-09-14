Em 1ª saída após condenação, Bolsonaro chega a hospital para tratar lesões na pele

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está, neste domingo, no hospital DF Star, em Brasília, para a realização de dois procedimentos médicos na pele. Essa é a primeira saída dele de casa desde que foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A condenação, por maioria de votos, a 27 anos e 3 meses de prisão aconteceu na última quinta-feira (11). Além dele, outros sete réus do núcleo 1, considerado o "crucial" pela Procuradoria Geral da República (PGR), também foram condenados pela trama golpista em 2022.

Veja também PontoPoder Sequelas da facada e soluços: o que a defesa de Bolsonaro pode citar para pedir prisão domiciliar PontoPoder Aliados do ex-presidente no Ceará repercutem condenação no STF: 'Querem matar Bolsonaro'

Em prisão domiciliar desde agosto, o ex-presidente precisou da autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para ir até o hospital. Essa é a segunda vez que ele deixa a casa por motivos médicos.

Também em agosto, ele foi ao hospital realizar uma série de exames por conta de um quadro de soluços frequentes. Na ocasião, o boletim médico informou que havia persistência de esofagite e gastrite, além de "imagem residual" de infecções pulmonares recentes.

Os procedimentos cirúrgicos estão marcados para as 10hs e devem durar cerca de duas horas. A perspectiva é de que o ex-presidente receba alta ainda neste domingo.

Vistoria, escolta e presença de apoiadores

Ao sair de casa, Bolsonaro teve o carro vistoriado por agentes da Polícia Federal. No caminho até o hospital, ele foi escoltado por oito carros, que também incluía agentes da Polícia Penal do Distrito Federal.

O motivo para o forte esquema de segurança é diminuir o risco de fuga. Desde o final de agosto, a Polícia Federal indicou o risco de fuga do ex-presidente, após encontrar um documento que pedia asilo político na Argentina.

O entorno do hospital também recebeu reforço na segurança da Polícia Militar do Distrito Federal. Poucas dezenas de apoiadores aguardavam a chegada do ex-presidente próximo a entrada da unidade.

Veja também PontoPoder Quais os impactos da condenação de Jair Bolsonaro para a estratégia eleitoral da oposição no Ceará

Bolsonaro chegou a DF Star por volta das 8 horas da manhã. Segundo o Metrópoles, ele estava acompanhado por dois filhos: os vereadores Jair Renan (PL), de Balneário Camboriú, e Carlos Bolsonaro (PL), do Rio de Janeiro.

Ele irá remover duas lesões na pele. A primeira é benigna e fica localizada no tronco, já a segunda ainda deve ser levada para a biópsia para investigação. O médico será Claudio Birolini, o mesmo responsável pela cirurgia no intestino do ex-presidente em abril.