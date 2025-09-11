Aliados do ex-presidente no Ceará repercutem condenação no STF: 'Querem matar Bolsonaro'

Logo após a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pela condenação de Jair Bolsonaro (PL), aliados do ex-presidente utilizaram as redes sociais para criticar as decisões do julgamento da chamada “trama golpista”. O político foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão nesta quinta-feira (11).

O deputado federal André Fernandes (PL) desaprovou a decisão do STF dizendo que foi “apenas a confirmação daquilo que todos já sabiam”. O parlamentar também afirmou que a condenação “não chega nem perto de ser justiça”.

Já o deputado estadual Carmelo Neto (PL) publicou um texto alegando, em caixa alta, que trata-se de uma “perseguição” e que “querem matar Bolsonaro”. Ainda durante o voto de Cármen Lúcia — responsável por formar maioria pela condenação do ex-presidente —, o parlamentar publicou um vídeo criticando a posição da ministra e elogiando Luiz Fux, único a optar pela absolvição.

“Pelo visto só o Fux teve coragem de de fato cumprir a lei e fazer o que tem que ser feito, fazer o certo. O resto, Carmen Lúcia, Zanin, Flávio Dino, que era o ministro da justiça na época do 8 de janeiro, são só carimbadores, essa é a palavra, carimbadores das narrativas de Alexandre de Moraes. Vergonha!” Carmelo Neto Deputado estadual e presidente do PL Ceará

Em publicação conjunta, o deputado federal Dr. Jaziel (PL) e a deputada estadual licenciada Dra. Silvana (PL) defenderam que a decisão do STF representa uma “perseguição” e tenta condenar “a voz de milhões de brasileiros que acreditam em um país livre e justo.”

“Nos solidarizamos com o Presidente Bolsonaro e reafirmamos: seguimos como soldados, firmes na luta, na certeza de que a verdade sempre prevalecerá. Podem tentar calar uma liderança, mas jamais conseguirão calar o povo que ele representa”, publicou o casal de políticos.

A vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL), foi outra aliada do ex-presidente a publicar críticas nas redes sociais. Em vídeo, a parlamentar disse que a condenação faz parte de uma estratégia da esquerda de “silenciar todos aqueles que ousem discordar das suas perversas ideologias”.

“Estão condenando o presidente Bolsonaro hoje, em setembro de 2025, porque não conseguiram assassiná-lo naquele setembro de 2018. Porque é esse o modus operandi da esquerda em todo o mundo”, pontuou Costa. “Não conseguiram colocar Bolsonaro em um caixão. Então, agora eles querem colocar em uma prisão”, acrescentou.

CONDENAÇÃO NO STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela Primeira Turma do STF nesta quinta-feira (11). Além disso, deve pagar 124 dias-multa, majoradas no valor de dois salários mínimos, pelos delitos de dano qualificado e de deterioração de patrimônio tombado.

A pena recebeu anuência de quatro dos cinco ministros do colegiado. Luiz Fux abdicou de votar nesta fase por ter pedido a absolvição do réu na análise do mérito.

Inicialmente, a privação de liberdade será cumprida em regime fechado, mas a defesa pode pedir flexibilização devido à sua saúde e idade. Até lá, segundo definiu a Primeira Turma, a prisão será da seguinte forma:

24 anos e 9 meses de reclusão;

2 anos e 6 meses de detenção.

Os ministros votaram pela “maior reprovabilidade e censurabilidade de sua conduta”, o que elevou o cálculo da dosimetria da pena. Fatores como "gravidade, intensidade, culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e conduta social" se mostraram amplamente desfavoráveis ao político, expôs o relator Alexandre de Moraes.

Por quais crimes Bolsonaro foi condenado?

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

Deterioração de patrimônio tombado.

Qual a pena dos réus do 'núcleo 1' da trama golpista?

Os ministros da 1ª Turma do STF fazem a definição a dosimetria da pena dos oito réus que integram o 'núcleo 1' da trama golpista, conforme definido pela Procuradoria Geral da República. Confira a pena de cada um dos réus: