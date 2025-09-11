Diário do Nordeste
Aliados do ex-presidente no Ceará repercutem condenação no STF: 'Querem matar Bolsonaro'

Nomes como André Fernandes e Carmelo Neto utilizaram as redes sociais para manifestar indignação contra o julgamento

Escrito por
e
PontoPoder
Jair Bolsonaro em evento do PL no Ceará no final de maio; ao fundo, seu filho Carlos Bolsonaro, André Fernandes, Carmelo Neto e Bella Carmelo
Legenda: Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses pelo STF nesta quinta-feira (11)
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Logo após a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pela condenação de Jair Bolsonaro (PL), aliados do ex-presidente utilizaram as redes sociais para criticar as decisões do julgamento da chamada “trama golpista”. O político foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão nesta quinta-feira (11). 

O deputado federal André Fernandes (PL) desaprovou a decisão do STF dizendo que foi “apenas a confirmação daquilo que todos já sabiam”. O parlamentar também afirmou que a condenação “não chega nem perto de ser justiça”.

Já o deputado estadual Carmelo Neto (PL) publicou um texto alegando, em caixa alta, que trata-se de uma “perseguição” e que “querem matar Bolsonaro”. Ainda durante o voto de Cármen Lúcia — responsável por formar maioria pela condenação do ex-presidente —, o parlamentar publicou um vídeo criticando a posição da ministra e elogiando Luiz Fux, único a optar pela absolvição.

“Pelo visto só o Fux teve coragem de de fato cumprir a lei e fazer o que tem que ser feito, fazer o certo. O resto, Carmen Lúcia, Zanin, Flávio Dino, que era o ministro da justiça na época do 8 de janeiro, são só carimbadores, essa é a palavra, carimbadores das narrativas de Alexandre de Moraes. Vergonha!”
Carmelo Neto
Deputado estadual e presidente do PL Ceará

Em publicação conjunta, o deputado federal Dr. Jaziel (PL) e a deputada estadual licenciada Dra. Silvana (PL) defenderam que a decisão do STF representa uma “perseguição” e tenta condenar “a voz de milhões de brasileiros que acreditam em um país livre e justo.” 

“Nos solidarizamos com o Presidente Bolsonaro e reafirmamos: seguimos como soldados, firmes na luta, na certeza de que a verdade sempre prevalecerá. Podem tentar calar uma liderança, mas jamais conseguirão calar o povo que ele representa”, publicou o casal de políticos. 

A vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL), foi outra aliada do ex-presidente a publicar críticas nas redes sociais. Em vídeo, a parlamentar disse que a condenação faz parte de uma estratégia da esquerda de “silenciar todos aqueles que ousem discordar das suas perversas ideologias”.

“Estão condenando o presidente Bolsonaro hoje, em setembro de 2025, porque não conseguiram assassiná-lo naquele setembro de 2018. Porque é esse o modus operandi da esquerda em todo o mundo”, pontuou Costa. “Não conseguiram colocar Bolsonaro em um caixão. Então, agora eles querem colocar em uma prisão”, acrescentou.

CONDENAÇÃO NO STF

ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela Primeira Turma do STF nesta quinta-feira (11). Além disso, deve pagar 124 dias-multa, majoradas no valor de dois salários mínimos, pelos delitos de dano qualificado e de deterioração de patrimônio tombado.

A pena recebeu anuência de quatro dos cinco ministros do colegiado. Luiz Fux abdicou de votar nesta fase por ter pedido a absolvição do réu na análise do mérito.

Inicialmente, a privação de liberdade será cumprida em regime fechado, mas a defesa pode pedir flexibilização devido à sua saúde e idade. Até lá, segundo definiu a Primeira Turma, a prisão será da seguinte forma:

  • 24 anos e 9 meses de reclusão;
  • 2 anos e 6 meses de detenção.

Os ministros votaram pela “maior reprovabilidade e censurabilidade de sua conduta”, o que elevou o cálculo da dosimetria da pena. Fatores como "gravidade, intensidade, culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e conduta social" se mostraram amplamente desfavoráveis ao político, expôs o relator Alexandre de Moraes.

Por quais crimes Bolsonaro foi condenado?

  • Organização criminosa armada;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência e grave ameça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Qual a pena dos réus do 'núcleo 1' da trama golpista?

Os ministros da 1ª Turma do STF fazem a definição a dosimetria da pena dos oito réus que integram o 'núcleo 1' da trama golpista, conforme definido pela Procuradoria Geral da República. Confira a pena de cada um dos réus:

  • Jair Bolsonaro: 27 anos e 3 meses, em regime inicialmente fechado
  • Mauro Cid: 2 anos, em regime aberto
  • Walter Braga Netto: 26 anos, em regime inicialmente fechado
  • Anderson Torres: 24 anos, em regime inicialmente fechado
  • Almir Garnier: 24 anos, em regime inicialmente fechado
  • Augusto Heleno: 21 anos, em regime inicialmente fechado
  • Paulo Sérgio Nogueira: 19 anos, em regime inicialmente fechado
  • Alexandre Ramagem: 16 anos, em regime inicialmente fechado
