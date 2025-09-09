Diário do Nordeste
André Fernandes assume PL Ceará em reunião fechada com possíveis novos filiados em 22 de setembro

Encontro em Brasília selará encerramento da presidência de Carmelo Neto

Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
O deputado federal André Fernandes (PL) assumirá a presidência do Partido Liberal (PL) do Ceará no dia 22 de setembro, durante reunião fechada em Brasília, no Distrito Federal. A posse será comandada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. 

O parlamentar substituirá o deputado estadual Carmelo Neto (PL) no comando da sigla no Ceará. André terá a missão de comandar o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a nível estadual nas eleições de 2026.

Segundo a assessoria do parlamentar, a cerimônia de posse será realizada em uma reunião com os mandatários do PL e com deputados que podem migrar para o partido. A programação também inclui um jantar fechado para os parlamentares. 

A expectativa é que Pedro Matos (Avante), Antonio Henrique (PDT) e Lucinildo Frota (PDT) participem da posse, conforme a lista divulgada por André. Ambos estão filiados a outros partidos, mas devem passar a compor os quadros do PL a partir da janela partidária de março de 2026. 

A relação de participantes também inclui os deputados federais Dr. Jaziel e Matheus Noronha; os estaduais Dra. Silvana, Alcides Fernandes, Carmelo Neto, David Vasconcelos; e os vereadores Priscila Costa, Julierme Sena, Marcelo Mendes, Bella Carmelo, Inspetor Alberto e Tancredo dos Santos.

FIM DA PRESIDÊNCIA DE CARMELO

A troca no comando do PL no Ceará foi anunciada ainda no primeiro semestre. No início de 2025, a recondução de Carmelo para mais um ano no cargo chegou a ser anunciada, mas a mudança foi confirmada em junho. Ele segue como presidente nacional do PL Jovem

Em julho, Carmelo declarou que a mudança foi um “processo muito natural”, inclusive sendo um desejo pessoal. “Vou focar agora nesses últimos dias, semanas, meses como presidente do partido no Rota 22, a gente vai percorrer o Estado, vamos ouvir os cearenses", disse o parlamentar, à época. 

Carmelo Neto assumiu a agremiação no Ceará em fevereiro de 2024, em meio à disputa pela definição do candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, que acabou com o nome de André como cabeça da chapa. Então, a ida do deputado estadual para a presidência foi vista como uma estratégia para pacificar o partido no Estado a partir de uma negociação nacional.

