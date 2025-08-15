Após negar apoio, André Fernandes ensaia aproximação e dá recado a Ciro: “É bom que ele saia do PDT”

O deputado federal André Fernandes (PL) voltou a dividir espaço com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) nesta sexta-feira (15) durante o aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, realizado na fazenda do deputado estadual Felipe Mota (União Brasil), em Capistrano.

Depois de afirmar que o PL teria candidatura própria ao Governo do Ceará, o parlamentar deu sinais de reaproximação e, ao falar sobre Ciro, declarou: “É bom que ele saia do PDT, até porque é um partido muito atrelado ao governo Lula e ao PT”.

Legenda: André Fernandes, ao deixar o evento Foto: Kid Jr

Ciro, por sua vez, tratou André como “um jovem talento que está surgindo” e disse que a “intransigência dele é útil”, assim como considera úteis sua própria experiência e capacidade de articular diferenças.

O ex-governador destacou que, apesar de trajetórias e grupos distintos, vê necessidade de união da oposição para “salvar o Ceará” de problemas como a violência, a desindustrialização e a infiltração do crime organizado na política.

Anfitrião do evento, Felipe Mota celebrou a presença dos dois no mesmo palanque e afirmou que “o coração de André Fernandes está aberto para poder unir o Ceará como também nós queremos”.

Para o deputado estadual, o momento representa “desprendimento e humildade” em prol de um projeto que supere a polarização entre Lula e Bolsonaro. “Se sairmos separados, nós perdemos o governo. Precisamos sair juntos para vencer o PT”, afirmou.

O movimento é diferente do posicionamento de julho, quando André descartou qualquer apoio a Ciro ou Roberto Cláudio em 2026, afirmando que o PL teria candidato próprio ao Governo e ao Senado.

Na ocasião, o deputado criticou a postura do ex-ministro em relação à polarização e ao episódio do “tarifaço” dos Estados Unidos, o que teria gerado ruídos na interlocução com a direita cearense.

O encontro não confirmou qualquer aliança, mas colocou lado a lado figuras que vinham mantendo distância no debate político. Ciro sinalizou que pode disputar o Governo do Estado. André evitou projetar cenários e disse que ainda é cedo para tratar de nomes: “Não tem como debater uma candidatura que ainda não existe”.