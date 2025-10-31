O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais
Encontro no aniversário de Roberto Cláudio reuniu nomes da oposição e sinalizou aproximação entre PL e União Brasil no Ceará
O caso aconteceu durante um treino de futebol na última terça-feira (13). Proprietário do campo solicitava a remoção dos fios há um ano
Vítima afirmou à Polícia que sofreu dois socos no rosto do ex-namorado. O policial militar alegou que se defendeu de agressões cometidas pela mulher
O episódio teria ocorrido no dia seguinte ao término do namoro. O suspeito alegou que apenas se defendeu de agressões cometidas pela mulher
Em Caucaia, cidade da região metropolitana de Fortaleza, profissionais entraram em greve devido à falta de pagamento. Prestação de serviços de anestesiologistas no IJF, em Fortaleza, também pode parar
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Os veículos pegaram fogo após o acidente. Duas vítimas ficaram carbonizadas e três foram socorridas com queimaduras de terceiro grau
Vítima foi socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ex-companheiro dela é procurado pela Polícia