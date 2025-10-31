Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Montagem com foto de André e Ciro

PontoPoder

Após negar apoio, André Fernandes ensaia aproximação e dá recado a Ciro: “É bom que ele saia do PDT”

Encontro no aniversário de Roberto Cláudio reuniu nomes da oposição e sinalizou aproximação entre PL e União Brasil no Ceará

Beatriz Matos e Marcos Moreira 15 de Agosto de 2025
Imagem que mostra um jogador caído no chão durante uma partida de futebol, sendo ajudado por outros jogadores em campo. Imagem é para matéria informando sobre fio que se rompeu e atletas sofreram com choque elétrico

Ceará

Fio se rompe sobre campo e atletas sofrem choque elétrico, no Interior do CE; fiação foi removida

O caso aconteceu durante um treino de futebol na última terça-feira (13). Proprietário do campo solicitava a remoção dos fios há um ano

Paulo Roberto Maciel* 15 de Maio de 2025
A atitude de policial militar é investigada em âmbito administrativo na Controladoria Geral de Disciplina

Segurança

PM suspeito de agredir a ex-namorada no Interior do Ceará é solto em audiência de custódia

Vítima afirmou à Polícia que sofreu dois socos no rosto do ex-namorado. O policial militar alegou que se defendeu de agressões cometidas pela mulher

Redação 02 de Abril de 2025
O policial militar foi detido na sua residência, no Município de Itapiúna, e levado ao Presídio Militar, em Fortaleza

Segurança

Policial militar é preso em flagrante por agressão à ex-namorada no Interior do Ceará

O episódio teria ocorrido no dia seguinte ao término do namoro. O suspeito alegou que apenas se defendeu de agressões cometidas pela mulher

Redação 31 de Março de 2025
Fachada de uma Unidade de Pronto Atendimento

Ceará

Médicos denunciam atraso salarial em pelo menos 10 municípios do Ceará; confira locais

Em Caucaia, cidade da região metropolitana de Fortaleza, profissionais entraram em greve devido à falta de pagamento. Prestação de serviços de anestesiologistas no IJF, em Fortaleza, também pode parar

Gabriela Custódio 27 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Capistrano?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Capistrano?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Veículos incendiados

Ceará

Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em colisão de três veículos na CE-060

Os veículos pegaram fogo após o acidente. Duas vítimas ficaram carbonizadas e três foram socorridas com queimaduras de terceiro grau

Redação 23 de Agosto de 2023
As polícias Civil do Ceará (PC-CE) e Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências pela região para capturar o suspeito de cometer o feminicídio

Segurança

Adolescente de 17 anos é morta a tiros no Interior do Ceará; ex-namorado é suspeito

Vítima foi socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ex-companheiro dela é procurado pela Polícia

Redação 16 de Julho de 2022
1 2 3