Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em colisão de três veículos na CE-060

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta na noite desta terça-feira (22) na CE-060, entre os municípios de Itapiúna e Capistrano, no Maciço de Baturité. Com a colisão frontal, os veículos pegaram fogo e a via ficou interditada nos dois sentidos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 40 anos e um adolescente de 16 anos, ocupantes de um veículo, foram arremessados para fora do automóvel e morreram na hora.

Outras três vítimas ocupantes de uma picape, sendo o motorista de 31 anos e duas passageiras, de 31 e 15 anos, ficaram levemente feridas e foram socorridas pelo Samu Ceará para um hospital de Itapiúna.

Já o casal que trafegava na motocicleta foi socorrido em estado grave com queimaduras de terceiro grau em 80% do corpo. Eles foram socorridos para um hospital local e depois transferidos para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Chamas na rodovia

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que a população tentou apagar as chamas antes da chegada das equipes de resgate. As imagens mostram que o fogo se alastrou pelos dois sentidos da rodovia e chegou a atingir parte da vegetação às margens da via.

Além do Corpo de Bombeiros e do Samu, a Polícia Militar foi acionada para o local e atuou no socorro prestado às vítimas. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

