Hemoce inicia Semana do Doador de Sangue neste sábado (23); confira a programação

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) inicia neste sábado (23) uma nova campanha de doação voluntária de sangue. O evento abre a programação especial da Semana Nacional do Doador Voluntário, que ocorre até o próximo 30 de novembro.

Dentre as ações previstas para a sensibilização da população para a doação de sangue, estão apresentações musicais, shows de humor e oferta de serviços de saúde, beleza e bem-estar. Além disso, haverá um momento com os mascotes dos principais times cearenses: Fortaleza Esporte Clube, Ceará Sporting Club e Ferroviário Atlético Clube.

Na próxima segunda (25), Dia Nacional do Doador de Sangue, o cantor Luciano Moreno fará um pocket show na sede do Hemoce, no Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. A programação na unidade também contará com apresentação da banda de música da Polícia Militar, show de humor, corte de cabelo, show de mágica e serviços de beleza.

A ideia da iniciativa é ajudar a manter o estoque de bolsas de sangue durante as festas de fim de ano, período que, historicamente, registra redução nas doações.

Campanha

Neste ano, a campanha do Hemoce tem o slogan "Nada faz tanto sucesso quanto salvar vidas" e busca mostrar a relevância que os doadores têm na vida dos pacientes que recebem as transfusões.

O momento ocorre na semana em que são comemorados os dias estadual e nacional do doador de sangue (23 e 25 de novembro, respectivamente) e deve chegar a todas as unidades do hemocentro no Ceará, por meio de cartazes, outdoors e publicações nas redes sociais.

"Essa semana é um período muito aguardado pelos nossos doadores de sangue, um momento de alegria, solidariedade e comemorações. Ao longo do ano, os voluntários mantêm o compromisso de doarem regularmente, nos ajudando a prestar um serviço de qualidade para atender a toda a população cearense", diz Nágela Lima, coordenadora de captação de doadores do Hemoce.

A Semana do Doador de Sangue também marca o aniversário de 41 anos do hemocentro cearense. "O Hemoce foi um dos primeiros hemocentros brasileiros e, ao longo dos anos, passou por inúmeros desafios e conquistas. Hoje, é responsável por 100% dos atendimentos do SUS [Sistema Único de Saúde] no Estado", destaca Luciana Carlos, diretora-geral do Hemoce.

Veja a programação completa

23/11 (sábado)

8h: violinista Marcílio Correia

8h30: serviços de limpeza de pele e maquiagem

9h: participação do Hemocinho e lanche especial

25/11 (segunda-feira)

7h: apresentação da banda de música da Polícia Militar

8h30: serviços de limpeza de pele e maquiagem

9h30: pocket show com Luciano Moreno

11h: apresentação da humorista Madame Mastrogilda e hemoquiz com brindes

14h: apresentação do mágico Ke Rick e serviço de design de sobrancelhas

26/11 (terça-feira)

7h30: serviços e limpeza de pele e maquiagem

9h30: apresentação da humorista Barbie Girl

10h: participação do mascote do Vozão (Ceará Sporting Club)

11h: hemoquiz com brindes e lanche especial

27/11 (quarta-feira)

8h30: serviços de limpeza de pele e maquiagem

9h: show de mágica com Jean Nogueira

11h: hemoquiz com brindes e lanche especial

28/11 (quinta-feira)

8h30: serviços de limpeza de pele e maquiagem

9h: pocket show com Adelson Viana

9h30: participação do mascote Tutuba (Ferroviário Atlético Clube)

11h: hemoquiz e lanche especial

29/11 (sexta-feira)

8h30: serviços de limpeza de pele e maquiagem

9h: pocket show com Lídia Maria

10h: participação dos mascotes Juba e Stella (Fortaleza Esporte Clube)

11h: hemoquiz e lanche especial

30/11 (sábado)

8h30: pocket show com Humberto Pinho

9h: hemoquiz e lanche especial