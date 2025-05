Médica acusa prefeito do CE de expulsá-la de consultório, e gestor reclama de demora em atendimentos

A médica cearense Vanessa Freire Marques acusa Marcio Gley Nascimento Silva, o "Chaveirinho", prefeito de Barreira, no Interior do Ceará, de abuso de poder ao tentar expulsá-la de um consultório. O caso teria acontecido no Hospital Municipal de Barreira no último dia 1º de maio, e o gestor rebate afirmando que só foi chamar atenção da profissional porque ela estava atendendo poucos pacientes.

Conforme a médica, o prefeito chegou com três guardas municipais armados ao local onde ela atendia um paciente para ordenar que ela deixasse o hospital. Entretanto, o prefeito disse, em pronunciamento nas redes sociais, que foi pedir mais celeridade nos atendimentos, pois a unidade de saúde estava lotada.

De posse de prontuários, Chaveirinho relatou que havia duas médicas de plantão no dia em questão, e que Vanessa atendeu bem menos do que a outra profissional, que teria ficado sobrecarregada. "A dra. Lisbete atendeu 58 pessoas, enquanto a dra. Vanessa atendeu 9, vocês acham justo?", questionou o prefeito.

"Pedi a ela que pudesse acelerar o atendimento, e ela veio com sete pedras na mão, falando que quem entendia de medicina era ela. Mas entender de medicina e não atende o povo é mesmo que nada", comentou o prefeito de Barreira.

Veja o posicionamento do prefeito

Ao Diário do Nordeste, a profissional de saúde disse que os fatos levantados pelo prefeito não são verdadeiros. Ela chegou a emitir uma nota de repúdio contra o episódio.

"Eu estava atendendo uma paciente, quando o prefeito bateu na porta do consultório, atrapalhando a consulta e interferindo no atendimento da paciente. Nesse momento, eu me levantei e fui verificar o que estava acontecendo, foi quando me deparei com o prefeito junto de três guardas municipais, me ameaçando e me expulsando do hospital, alegando que eu não estava atendendo, porém, eu estava no consultório atendendo paciente", diz texto.

Médica abriu Boletim de Ocorrência

A médica abriu um Boletim de Ocorrência por abuso de autoridade contra o prefeito Chaveirinho na delegacia do 6º Distrito Policial (DP), em Fortaleza. A profissiona indicou ainda que acionou o Sindicato dos Médicos do Ceará.

A entidade emitiu uma nota de repúdio em apoio a Vanessa. "O Sindicato dos Médicos do Ceará manifesta repúdio ao episódio ocorrido recentemente no município de Barreira (CE), onde uma profissional médica foi demitida de forma agressiva, abusiva e vexatória">

"O fato traz à tona novamente a realidade que a classe médica vivencia diariamente, onde a precarização nas relações de trabalho tem se tornado cada vez mais comum dentro do setor da saúde", pontua a nota.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.