Cearense recebe Bênção Apostólica de papa Francisco dois dias após morte do pontífice; veja mensagem

No dia que completou 70 anos, a aposentada Geuza Maria da Silva Teodoro, de Maracanaú, na Grande Fortaleza, recebeu uma Bênção Apostólica concedida pelo papa Francisco nesta quarta-feira (7), dia em que começa o conclave pela escolha do novo pontífice. O documento oficial do Vaticano foi solicitado antes da morte de Francisco, mas só chegou ao Ceará dois dias depois do falecimento do Santo Padre.

A família esperou o dia do aniversário da idosa para dar o presente especial para ela, que é católica devota e via em Francisco um papa especial. Com a morte de Francisco no último dia 21 de abril, a cearense se tornou uma das últimas pessoas a ganhar a benção do argentino.

"Sua Santidade Francisco concede de coração a desejada Benção Apostólica a Geuza Maria da Silva Teodoro, por ocasião do seu 70º Aniversário Natalício e invoca, por intercessão de Maria Santíssima, a abundância das graças divinas", diz o documento, que possui a data de aniversário de dona Geuza.

Aposentada considera papa Francisco 'humano e humilde'

Geuza, que foi servidora federal por 40 anos, revelou ter ficado "muito feliz" e definiu o presente como uma "graça". Ela ganhou o certificado e um bolo para celebrar seus 70 anos.

É uma felicidade muito grande receber essa benção. Vou colocar na minha sala para todo mundo ver, porque não são todos que recebem a benção de um papa Geuza Maria da Silva Teodoro Aposentada

Em vida, a cearense já "conheceu" sete papas. Mas, para ela, Francisco teve um papado destaque, pois foi "muito humano e humilde": "Aqui em casa todo mundo gostava dele, e vamos esperar coisas boas desse novo conclave".

Bênção apostólica

A Bênção Apostólica é ato especial que o Papa concede a fiéis, para invocar graça divina, em diversas situações como aniversários, casamentos, bodas, e outros. Segundo a família de dona Geuza, eles só puderam solicitar pois era um aniversário de 70 anos, uma data "fechada". Os atos ainda podem ser para a fundação de congregações, movimentos, paróquias e ainda celebração de batismo.

