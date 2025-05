Três linhas de ônibus sofrem alteração após chacina na Barra do Ceará; veja itinerários afetados

Três linhas de ônibus que trafegam pela região da Grande Barra do Ceará tiveram o itinerário alterado, nesta quarta-feira (7), em Fortaleza. A medida acontece um dia após uma chacina resultar no assassinato de quatro pessoas na localidade.

As seguintes linhas de transporte público estão operando com desvios temporários pela avenida Leste Oeste e pelo Vila do Mar:

102 — Vila Santo Antônio/Nossa Senhora Graças/Centro;

— Vila Santo Antônio/Nossa Senhora Graças/Centro; 110 — Vila do Mar/Centro;

— Vila do Mar/Centro; 120 — Náutico/Vila do Mar/Antônio Bezerra.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), a medida visa preservar a segurança e a integridade de passageiros e de colaboradores, sendo avaliada continuamente conforme a situação no local.

Chacina na Barra do Ceará

Legenda: Homens fortemente armados teriam invadido o campo de futebol society e deflagrado vários disparos Foto: Reprodução

Quatro pessoas foram mortas e pelo menos outras seis ficaram feridas em uma chacina na Barra do Ceará, registrada na noite dessa terça-feira (6), em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, três suspeitos foram detidos e um adolescente foi apreendido por suposto envolvimento no crime.

Conforme apurações do Sistema Verdes Mares, homens fortemente armados teriam invadido um campo de futebol society, na rua Tambaú, fingindo ser agentes de segurança, e efetuaram vários disparos contra pessoas que acompanhavam uma partida.

Em imagens recebidas pelo Diário do Nordeste é possível observar algumas vítimas caídas sobre o gramado enquanto outros indivíduos correm. Duas pessoas teriam morrido ainda no local.

Em outro vídeo, é possível ver dois homens no chão detidos pela Polícia. Um deles usa uma camisa que imita a farda da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Escalada de violência no Grande Pirambu

Casos de violência se intensificaram na região do Grande Pirambu desde a última quinta-feira (1º), quando duas irmãs influenciadoras digitais, de 15 e 20 anos, foram assassinadas na Barra do Ceará. Após o caso, na sexta-feira (2), houve uma tentativa de chacina que deixou cinco pessoas feridas. Um ônibus foi alvo de ataques, em protesto, na noite daquele dia.

Na noite do domingo (4), moradores fizeram barricadas, queimando colchões, em protesto. Linhas de ônibus deixaram de circular na região por segurança.

