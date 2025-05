Idoso de 68 anos é preso por manter filhas em cárcere privado em Juazeiro do Norte

Um idoso de 38 anos, identificado como Antonio Silva de Oliveira, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (5), em Juazeiro do Norte, suspeito de manter as duas filhas em cárcere privado e com quadro de subnutrição.

O homem foi detido no bairro Pio XII após denúncias anônimas, e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado pelos crimes de violência doméstica, maus-tratos, ameaça, sequestro e cárcere privado.

Ele segue preso na delegacia regional de Juazeiro do Norte, onde prestou depoimento, e seguirá nesta terça-feira (6), para o período Tourinho.

Ao Diário do Nordeste, o Secretário de Segurança de Juazeiro do Norte, Claudio Luz, disse que “existe informação de abuso sexual” relacionado às filhas do suspeito, mas que a polícia irá solicitar os exames periciais.

As vítimas, de 36 e 38 anos, que não são alfabetizadas, seguem internadas sob atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após serem socorridas pelo Samu, e segundo a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, ambas receberam “os devidos cuidados necessários”.

