Advogado é baleado em ataque a tiros no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza

Um advogado sofreu um atentado a tiros na tarde desta segunda-feira (5), no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Velha. Não há informações sobre o estado de saúde do profissional.

O caso ocorreu no cruzamento das avenidas Major Assis e Coronel Carvalho. Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a ocorrência de "lesão corporal" ainda está em andamento, mas não esclareceu as circunstâncias do episódio.

"Composições da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e estão em diligências", acrescentou a Pasta.

Ainda conforme a SSPDS, o advogado foi encaminhado consciente para a unidade hospitalar. A Polícia Civil investiga o caso.

Atentado ocorre poucas horas após morte de advogado criminalista

O ataque contra o advogado foi registrado horas após a morte do advogado criminalista Sílvio Vieira, encontrado morto dentro de um carro, no bairro Parque Genibaú.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) afirmou, em nota, que acompanha as investigações e "requer das autoridades competentes medidas urgentes para a elucidação do caso e a responsabilização dos culpados".

"A advocacia é pilar essencial da democracia, e ataques contra advogados são inaceitáveis. A OAB-CE reafirma seu compromisso irrestrito com a defesa da vida, da integridade e das prerrogativas profissionais da categoria", frisou a entidade.