Acompanhe ao vivo imagens do Vaticano no primeiro dia de conclave

Começa nesta terça-feira (7), no Vaticano, o conclave que definirá o novo líder da Igreja Católica. Cardeais de diferentes partes do mundo estão reunidos na Capela Sistina, em um ritual cercado de tradição e sigilo, para escolher o sucessor do papa Francisco, que faleceu no último dia 21 de abril.

Acompanhe ao vivo imagens da movimentação no Vaticano neste primeiro dia de reunião dos cardeais.

Missa abriu o conclave

A cerimônia para o início do conclave começou com a tradicional missa "Pro eligendo Pontifice", celebrada na Basílica de São Pedro e conduzida pelo decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re — o mesmo que presidiu o funeral do papa Francisco.

Diante de fiéis e da imprensa internacional, os 133 cardeais que votarão participaram da celebração marcada por pedidos de união e sabedoria.

Eleição para um novo papa

Às 11h (horário de Brasília), os cardeais se recolheram na Capela Sistina, onde ficarão isolados até que o novo papa seja escolhido. A votação poderá começar ainda nesta terça-feira, com possibilidade de até quatro rodadas por dia.

Para ser eleito, o novo pontífice precisa alcançar pelo menos 89 votos e aceitar o cargo em voz alta, escolhendo o nome que usará no papado. A tradicional fumaça branca anunciará ao mundo a escolha do novo papa, que será apresentado publicamente da sacada da Basílica com a declaração "Habemus papam", feita pelo cardeal protodiácono, atualmente Dominique Mamberti.

