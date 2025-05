O que é histerectomia laparoscópica? Entenda procedimento citado no filme 'Conclave'

Em meio às notícias sobre a morte do papa Francisco e as movimentações da igreja católica para a eleição de um novo pontífice, muitos passaram a se interessar pelo processo de conclave que começa na quarta-feira (7). Talvez por isso, o filme de Edward Berger, "Conclave", lançado ainda no ano passado, voltou a figurar no ranking de obras mais assistidas no streaming.

A obra dramática retrata os ritos de um conclave, mostrando como cardeais de diferentes partes do mundo se reúnem e iniciam uma disputa política para definir o sucessor para o posto.

O filme gira em torno do cardeal Thomas Lawrence (Ralph Fiennes), responsável pelo rito da igreja e por, de forma paralela, investigar as próprias trajetórias dos colegas. É nesse meio que surge a figura do cardeal Vincent Benitez (Carlos Diehz), cardeal de Kabul, que desperta atenção após um incidente fora da Capela Sistina.

Revelação ao fim do filme

Somente no final do filme, quando Benítez é anunciado como papa, que há uma grande revelação: ele é uma pessoa intersexo e carrega características masculinas e femininas desde o nascimento.

Em conversa com Thomas Lawrence (Ralph Fiennes), Benítez conta sobre as questões angustiantes que vivenciou ao longo da vida e como a aceitação da igreja também fazia parte desse ciclo.

Lawrence descobre a revelação ao saber que Benítez foi submetido a uma cirurgia de histerectomia laparoscópica.

O que é histerectomia laparoscópica?

A histerectomia laparoscópica é cirurgia minimamente invasiva que remove o útero por meio de pequenas incisões no abdômen. Nela, os médicos utilizam uma câmera e instrumentos específicos.

Ela pode ser conduzida por diversos motivos, como no caso de um câncer, por exemplo, mas também pode ser utilizada em um processo de redesignação de gênero de pessoas transgênero ou intersexuais.