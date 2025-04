Arquidiocese de Fortaleza lamenta morte do papa Francisco

A Arquidiocese de Fortaleza emitiu, na manhã desta segunda-feira (12), uma nota de pesar lamentando a morte do papa Francisco. O pontífice faleceu às 7h35 (horário de Roma), na Casa Santa Marta, no Vaticano, no que a Igreja celebra como a segunda-feira da Oitava de Páscoa.

Em nota oficial, a Arquidiocese destacou o legado de fé, humildade e compromisso social deixado pelo pontífice. “Dedicou toda a sua vida ao serviço do Senhor e da Igreja, sendo um incansável anunciador do Evangelho da misericórdia e da esperança”, afirma o texto, que também reforça a importância do testemunho de Francisco na defesa dos pobres e marginalizados.

A Arquidiocese também manifestou solidariedade à Igreja Católica no mundo inteiro, unindo-se em oração pelo descanso eterno do papa.

“Neste momento de dor, pedimos a Deus que console todos os fiéis e que o legado de caridade e fraternidade do papa Francisco continue a inspirar a nossa caminhada cristã.” Arquidiocese de Fortaleza Nota oficial

Até o início da manhã desta segunda-feira, a Arquidiocese de Fortaleza informou que ainda não há uma programação oficial prevista em razão do falecimento do papa Francisco.

Até o momento, foi confirmada apenas uma missa, às 18h, no Shalom da Paz, na rua Maria Tomásia, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

No último domingo (20), mesmo estando em processo de recuperação de uma pneumonia, o papa fez sua última aparição pública na sacada da Basílica de São Pedro, durante a tradicional bênção de Páscoa Urbi et Orbi.

Veja também Mundo Papa Francisco morre, aos 88 anos, informa Vaticano Mundo Papa Francisco faz breve aparição para abençoar fiéis na Páscoa e pedir cessar-fogo em Gaza

Confira nota na íntegra

"É com profundo pesar e sentimento de perda que a Arquidiocese de Fortaleza recebe a notícia do falecimento do Santo Padre, papa Francisco, ocorrido nesta manhã de segunda-feira de Oitava de Páscoa, às 7h35, na Casa Santa Marta, no Vaticano.

O anúncio, feito pelo Cardeal Farrell, Camerlengo da Santa Igreja Romana, recorda-nos que o papa Francisco, Bispo de Roma e Sucessor de Pedro, dedicou toda a sua vida ao serviço do Senhor e da Igreja, sendo um incansável anunciador do Evangelho da misericórdia e da esperança.

Com seu testemunho de fé, humildade e amor aos mais pobres, o Santo Padre marcou profundamente a história da Igreja e do mundo, inspirando-nos a viver os valores cristãos com coragem, fidelidade e compaixão.

Neste momento de dor, unimo-nos em oração, recomendando sua alma ao Pai Misericordioso, e pedimos a Deus que console a Igreja Católica e todos os fiéis que choram a partida deste pastor tão amado.

Que Nossa Senhora da Assunção, Padroeira de Fortaleza, interceda por ele, e que seu legado de fé, caridade e fraternidade continue a frutificar em nossos corações.

Arquidiocese de Fortaleza"

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.