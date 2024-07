Entenda o que é histerectomia, cirurgia feita por Carla Gabola

Carla Gabola, conhecida como "influencer dos concursos", morreu nesta segunda-feira (22) por complicações de uma cirurgia de histerectomia. O caso gerou comoção pela popularidade da acadêmica de Direito, que acumulava 443 mil seguidores no Instagram e fornecia dicas de concurso.

A histerectomia é uma cirurgia ginecológica que consiste na remoção do útero, podendo ser realizada por via laparoscópica, por via abdominal ou por via vaginal. Carla teria passado pelo procedimento para tratar a endometriose, conforme publicações nas redes sociais.

"Endometriose é uma modificação no funcionamento normal do organismo em que as células do tecido que reveste o útero (endométrio), em vez de serem expulsas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar", diz a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde.

O QUE ACONTECEU COM CARLA GABOLA

Conforme publicações feitas nas redes sociais, a criadora de conteúdo teria passado pelo procedimento em junho, mas precisou ser submetida a pelo menos outras duas cirurgias devido complicações.

"Fui submetida a uma nova cirurgia para refazimento do Ureter, recolocação do duplo J, desbridamento das escaras e a procura de novos focos da endometriose", escreveu no dia 14 de junho. Duas semanas depois da segunda cirurgia, ela revelou que a urina estava vazando dentro do abdômen e precisaria passar por um novo procedimento.

Nesta segunda-feira (22), a irmã de Carla informou o falecimento da estudante. "Venho por essa postagem anunciar infelizmente o falecimento de Carla Cristina de Jesus Santos, a nossa querida Carla Gabola. Nossa guerreira lutou até o fim, mas nesse momento Deus a levou", disse.