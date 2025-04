Tubulação de mineradora rompe, fecha ponte e assusta moradores de Brumadinho (MG)

Uma tubulação da mineradora Vale rompeu, assustando moradores de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (28). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela prefeitura do município.

Pessoas que passavam próximo ao local pensaram que uma adutora tinha se rompido e acionaram as autoridades locais. No entanto, conforme a Vale, o problema foi causado pelo vazamento no sistema de aspersão usado para borrifar água em uma via não pavimentada e, assim, minimizar a suspensão de poeira na estrada.

"Não houve rompimento de adutora", reforçou, em nota, a mineradora. Segundo a companhia, o vazamento na tubulação causou apenas o acúmulo de água em um trecho da estrada Alberto Flores.

A via liga o centro de Brumadinho à mina Córrego do Feijão – a mesma onde, em janeiro de 2019, três barragens se romperam, liberando milhões de toneladas de lama e rejeitos que mataram 272 pessoas e causaram um dos maiores desastres socioambientais já registrados no Brasil, atingindo ao menos 26 cidades.

No comunicado, a empresa também afirmou que o problema já foi solucionado, mas que, no momento, ainda estaria sendo feita a limpeza do bueiro para possibilitar o escoamento total da água. "Não há nenhum tipo de risco para as comunidades próximas", garantiu a companhia.

Prefeitura diz não haver impacto ambiental

A Prefeitura de Brumadinho informou ao Estado de Minas que, até o momento, não há impacto e dano ambiental constatado. No entanto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a polícia ambiental devem fiscalizar o local do incidente para apurar as causas.

Também não se sabe ainda se houve danos a terceiros. "Reforçamos que não há risco às residências e às pessoas, e não se trata de risco de rompimento de barragem ou algo similar. Pedimos à população que evite circular nas imediações da ponte até que novas orientações sejam divulgadas", explicou a gestão municipal.