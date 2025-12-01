Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Assassino confesso de gari em BH nega tiro, mas admite 'incidente'

Renê Nogueira Júnior concedeu primeira entrevista sobre o caso após prisão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Renê Júnior em vídeo durante depoimento à polícia, com cabelos grisalhos e camisa laranja.
Legenda: Renê Júnior é acusado de atirar e matar o gari Laudemir de Souza Fernandes.
Foto: Reprodução.

O empresário Renê Nogueira Júnior, preso após ter sido acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes no último dia 11 de agosto, concedeu entrevista à TV Record para falar sobre o caso. Ele negou ter atirado contra a equipe de coleta no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, mas admitiu um "incidente".

Em depoimentos sobre o caso, colegas de Laudemir que estiveram no momento do ocorrido apontaram que o empresário sacou uma arma e disparou após ter reclamado por não conseguia passar com o carro na via, local onde a equipe passava com o caminhão de lixo.

Durante a entrevista com Roberto Cabrini, entretanto, Renê não deu detalhes sobre o ocorrido. "Passei por esse local. Admito que estava armado. O incidente pode ter acontecido. Até onde posso dizer por conta do processo, posso admitir que ocorreu um incidente", disse. 

Veja também

teaser image
País

Público é atingido por fogos de artifício em festa de Natal no RS

teaser image
País

Homem que atropelou e arrastou corpo de mulher é preso em SP

As primeiras audiências sobre o caso foram realizadas na semana passada pela Justiça, que ainda decidirá se Renê será julgado no Tribunal do Júri. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado, ameaça e fraude processual.

Sem pedido de desculpas

O acusado também se negou a pedir desculpas para a família de Laudemir. "Não posso pedir desculpa porque eu não atirei. Eu estaria confessando uma culpa de uma coisa da qual eu não sou culpado", disse ao classificar a prisão como "ilegal".

Renê ainda chegou a rir durante a entrevista, de forma irônica, quando questionado se teria proferido ameaças contra a motorista do caminhão de lixo antes da morte de Laudemir.

Cabrini o questionou se o fato era "engraçado". "Não, não. É que eu estou com sede", disse. Ele também rebateu críticas por ter passeado com os cachorros e ido à academia após o ocorrido. 

Sobre a esposa, a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Balbino, Renê confessou ter pegado a arma dela, mas lamentou não ter recebido visitas da mulher desde a prisão. 

Assuntos Relacionados
Renê Júnior em vídeo durante depoimento à polícia, com cabelos grisalhos e camisa laranja.
País

Assassino confesso de gari em BH nega tiro, mas admite 'incidente'

Renê Nogueira Júnior concedeu primeira entrevista sobre o caso após prisão.

Redação
Há 17 minutos
Imagem mostra fogos de artifício envolvidos em incidente no Rio Grande do Sul.
País

Público é atingido por fogos de artifício em festa de Natal no RS

Falha fez com que artefatos fossem para os lados, atingido as pessoas.

Redação
Há 1 hora
Montagem de duas fotos: um retrato de um homem sorridente em um fundo claro, e uma cena noturna onde um homem com as mãos no rosto é detido pela Polícia.
País

Homem que atropelou e arrastou corpo de mulher é preso em SP

A mulher, Taynara Souza Santos, teve as duas pernas amputadas e está gravemente ferida no hospital.

Redação
Há 1 hora
Colagem mostra a sequência dos acontecimentos, com o homem escalando a grade, descendo pela árvore e depois já morto com a imagem borrada.
País

Em João Pessoa, homem invade jaula com leoa e é morto pelo animal

Zoológico estava aberto e recebia visitantes no momento do ataque.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Foto que contém o médico Gabriel Almeida.
País

Esquema clandestino de remédios para emagrecer envolve jatinho e ilha paradisíaca na Bahia

Polícia Federal revelou detalhes da investigação, com foco em médico influenciador.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto que contém viaturas e policiais do Departamento Federal de Investigaciones (DFI), nova estrutura da PFA.
País

'Rainha Branca' é presa na Argentina suspeita de ser líder do PCC na fronteira com o Brasil

Mulher era uma das controladoras do tráfico de drogas na fronteira entre os dois países.

Redação
30 de Novembro de 2025
Colagem mostrando a sequência dos aconteimentos.
País

PM atira e mata homem que deu soco na cabeça de policial na Zona Leste de SP

Secretaria de Segurança afirma que agentes foram recebidos com agressividade.

Redação
30 de Novembro de 2025
Momento em que o Papai Noel é preso.
País

Papai Noel é preso em shopping por estupro de vulnerável em SC

Indiciado de 67 anos foi detido enquanto trabalhava no local, em Lages.

Redação
30 de Novembro de 2025
Um retrato de corpo inteiro de uma jovem identificada como Taynara Souza, agachada sobre trilhos de trem em uma área externa. Ela usa calça jeans clara, uma jaqueta preta de nylon e óculos de sol, olhando para a câmera e sorrindo. O fundo, ligeiramente desfocado, mostra mais pessoas e vegetação.
País

Mulher é atropelada e arrastada por ex na Marginal Tietê, em SP; vítima teve pernas amputadas

Suspeito do crime está foragido.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto do calvo do Campari.
País

"Coach de masculinidade", Calvo do Campari é preso por agredir a namorada e liberado em seguida

Detido em flagrante por violência doméstica em Salto (SP), ele recebeu medidas protetivas.

Redação
29 de Novembro de 2025
Montagem de fotos de Allane de Souza Pedrotti Matos e Layse Costa Pinheiro, vítimas de tiroteio no Cefet do Maracanã, no Rio de Janeiro.
País

Atirador do Cefet não aceitava chefia de mulheres e teve problemas de convivência

João Antônio Miranda Gonçalves estava afastado há 60 dias e atirou contra duas colegas.

Redação
29 de Novembro de 2025
Montagem de duas fotos de professor dando aula durante tiroteio no Cefet do Maracanã, no Rio de Janeiro.
País

Professor dá aula com barricada na porta durante tiroteio no Cefet do Maracanã, no RJ

Funcionário afastado matou a tiros duas mulheres na instituição.

Redação
29 de Novembro de 2025
Na imagem, um homem usando a farda da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de costas para câmera
País

Jovem de 19 anos é presa suspeita de envenenar a própria mãe

A Suspeita teria agido com o pai, as investigações apontam que os dois fizeram testes em galinhas para ver a eficácia do veneno

Redação
29 de Novembro de 2025
Benício em foto sozinho e em outra ao lado da família, em uma roda gigante, sorrindo em ambas.
País

Veja o que se sabe sobre caso de criança que faleceu após tomar adrenalina no AM

Benício Xavier recebeu prescrição para doses de adrenalina na veia.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem de prédio em Minas Gerais com viaturas do Corpo de Bombeiros após queda de criança de 5 anos.
País

Menino que morreu após cair de prédio em MG estava sozinho em casa

Criança de 5 anos usou cadeira e mesa para alcançar janela do banheiro do apartamento.

Redação
29 de Novembro de 2025
Tio da Michelle Bolsonaro é preso
País

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo criminoso

Em agosto, ele já tinha sido preso sob acusação de armazenar material pornográfico de crianças.

Geovana Almeida*
29 de Novembro de 2025
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master é solto por decisão da justiça.
País

Justiça manda soltar Vorcaro, dono do Master

Daniel Vorcaro deverá usar tornozeleira eletrônica.

Redação e Agência Brasil
28 de Novembro de 2025
Tiroteio no Cefet do Maracanã, no Rio de Janeiro.
País

Ex-funcionário mata duas mulheres no Cefet do Maracanã, no Rio de Janeiro

O tiroteio ocorreu nesta sexta-feira (28).

Redação
28 de Novembro de 2025
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, dois frascos transparentes de cápsulas da marca Gold Green, com tampas pretas. O rótulo em português diz
País

Anvisa proíbe venda de suplemento com aloe vera e óleo de avestruz falsificado

A agência proíbe a venda de itens com aloe vera.

Redação
27 de Novembro de 2025
Várias cédulas de R$ 100 dispostas em cima de uma mesa ao lado de um contador de cédulas.
País

Grupo do ramo de combustíveis vira alvo de megaoperação por fraude bilionária

Ao todo, 190 alvos foram detectados por investigação.

Redação
27 de Novembro de 2025