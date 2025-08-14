Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Empresário suspeito de matar gari tem histórico violento e é investigado por quebrar braço de ex

Preso desde o início desta semana, Renê da Silva Nogueira Júnior teve a detenção mantida pela Justiça nessa quarta-feira (13)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Colagem com duas fotos mostram Renê da Silva Nogueira Júnior, empresário suspeito de matar gari em Belo Horizonte
Legenda: Juiz classificou a personalidade do empreendedor como "violenta e desequilibrada"
Foto: reprodução/redes sociais e TV Globo

O empresário suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte (MG), possui histórico de violência. Entre os delitos, Renê da Silva Nogueira Júnior é suspeito de praticar violência doméstica contra duas antigas companheira, tendo, inclusive, quebrado o braço de uma delas, além de ter se envolvido em um sinistro de trânsito que deixou uma pessoa morta. 

Preso desde segunda-feira (11), horas após supostamente usar a arma da esposa delegada para assassinar a vítima, o homem teve a detenção mantida pela justiça durante a audiência de custódia, realizada nessa quarta-feira (13). 

Na ocasião, o juiz classificou a personalidade do empreendedor como "violenta e desequilibrada" e destacou o histórico violento, relembrando que ele é investigado pelo crime de lesão corporal grave contra uma ex-parceira, que teria tido um dos braços quebrados na ocasião. As informações são do portal g1

"Chama atenção o documento juntado pelo Ministério Público [de Minas Gerais], em que o acusado responde a outra ação penal já com denúncia recebida [pela Justiça] de lesão corporal grave no ambiente de violência doméstica, onde inclusive o braço da moça foi fraturado", detalhou o magistrado Leonardo Damasceno.

Na audiência, a defesa do investigado solicitou o relaxamento da prisão, afirmando não haver indícios suficientes para mantê-la e destacando que o cliente é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa, além de solicitar que o caso fosse colocado sob sigilo, mas o juiz não acolheu os argumentos.

Pé da ex quebrado e casa destruída

Segundo um boletim de ocorrência registrado no Rio de Janeiro em 2021 por outra antiga companheira, Renê teria a agredido, "segurando-lhe pelos braços e empurrando-a na parede". A mulher detalhou que, na época, o episódio teria resultado numa fratura em um dos pés.

O documento ainda detalha que o suspeito teria se enfurecido e destruído a casa, "revirando os bens no interior do imóvel", após perder os documentos e a vítima não encontrar a carteira dele.

A mulher ainda denunciou que o empresário teria ameaçado ela e seus familiares de morte, além de desferir socos e pontapés contra animais de estimação do casal, visando abalá-la psicologicamente. 

Em outro boletim de ocorrência, também de 2021, a ex-companheira disse que Renê, insatisfeito com o fim do relacionamento, teria a agredido com empurrão e vassouradas.

Conforme o portal g1, não há informações sobre se cada um desses casos motivou processos contra o empresário. No entanto, o nome dele estaria envolvido em uma ação que corre em segredo de justiça. 

Veja também

teaser image
País

Motorista detalha assassinato de gari por empresário em BH: 'Nos tratou como descartáveis'

teaser image
País

Idosa acusa padre de agressão em missa no interior de SP; religioso é faixa preta em jiu-jítsu

O que aconteceu? 

Na segunda-feira, o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi baleado enquanto trabalhava, na manhã de segunda-feira, logo após o suspeito ameaçar a motorista do caminhão de lixo, identificada como Eledias Aparecida Rodrigues, ao exigir que ela retirasse o veículo da via para que ele passasse com o carro.

Segundo relato da testemunha, René demonstrou pressa e chegou a afirmar que "daria um tiro" no rosto da mulher. Após a ameaça, ele teria descido do carro e mirado nos garis que tentavam pedir calma diante da situação.

Eledias explicou ter visto todo o crime por meio do retrovisor do caminhão. "Ele vai atirar, ele está armado", contou ela sobre o que teria dito antes do disparo que atingiu Laudemir. 

"Ele se irritou porque o trânsito ficou agarrado e não poderia passar no momento que ele queria, porque o carro dele é um carro grande. Os carros populares menores passaram e ele teve que esperar", disse a motorista.

Em entrevista ao jornal O Tempo, ela relatou que não houve nenhuma briga de trânsito, o que destacaria ainda mais a gravidade do caso e a "violência gratuita" com os profissionais que estavam no local.

Laudemir foi socorrido por uma equipe da Polícia Militar, que o encaminhou ao hospital. Apesar disso, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Quem é Renê Junior?

Perfil do Instagram do empresário preso por matar gari com a arma da esposa delegada
Legenda: Em seu perfil do Instagram, Renê Júnior se apresenta como cristão, marido, pai e patriota
Foto: Reprodução Instagram

Em seu perfil do Instagram, com cerca de 28 mil seguidores, Renê Júnior se apresenta como "Christian, husband, father & patriot", que em tradução para português significa: cristão, marido, pai e patriota. Em outro profissional, ele se intitula como CEO da empresa Fictor Alimentos.

Em nota, a Fictor Alimentos LTDA afirmou que Renê era prestador de serviços da empresa há cerca de duas semanas e foi desligado. Já a Fictor Alimentos S/A negou qualquer vínculo empregatício com ele.

Renê é marido de Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, delegada da Polícia Civil, e atualmente lotada na Casa da Mulher Mineira. A delegada foi levada pela Corregedoria e se tornou alvo de investigação, após Renê informar em depoimento que a arma do crime pertence a ela. Ela não estava no veículo no momento da discussão com o gari.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou o procedimento disciplinar e inquérito para apurar a conduta da delegada e afirmou que outras informações serão divulgadas posteriormente.

Assuntos Relacionados
Colagem com duas fotos mostram Renê da Silva Nogueira Júnior, empresário suspeito de matar gari em Belo Horizonte
País

Empresário suspeito de matar gari tem histórico violento e é investigado por quebrar braço de ex

Preso desde o início desta semana, Renê da Silva Nogueira Júnior teve a detenção mantida pela Justiça nessa quarta-feira (13)

Redação
Há 51 minutos
Local da explosão da fábrica em Quatro Barras
País

Veja quem são as vítimas da explosão em fábrica em Quatro Barras, no Paraná

Todos eram funcionários terceirizados

Redação
13 de Agosto de 2025
Sai Ponjan e Sidney Oliveira em foto do casamento
País

Sidney Oliveira casou na Tailândia em 2024; saiba quem é a esposa

O empresário, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso nessa terça-feira (12)

Redação
13 de Agosto de 2025
Foto de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma que foi preso. Ele é um homem branco, grisalho e usa óculos
País

Justiça mantém prisão de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, após audiência de custódia

Empresário foi preso em operação contra esquema bilionário de corrupção

Redação
13 de Agosto de 2025
foto de idosa que acusou padre de agressão em missa no interior de SP
País

Idosa acusa padre de agressão em missa no interior de SP; religioso é faixa preta em jiu-jítsu

A agressão teria ocorrido durante suposto exorcismo

Redação
13 de Agosto de 2025
Pessoa usando smartphone para solicitar corrida na Uber em rua à noite, ilustrando operação da Polícia Civil do RJ que investiga quadrilha suspeita de usar inteligência artificial para fraudar Uber e gerar prejuízo de R$ 114 mil
País

Polícia investiga quadrilha que usava inteligência artificial para fraudar Uber no RJ

Criminosos teriam interferido em mais de 2 mil corridas da plataforma, gerando prejuízo de R$ 114 mil

Carol Melo
13 de Agosto de 2025
Montagem de fotos com René da Silva Nogueira, que é acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes
País

Motorista detalha assassinato de gari por empresário em BH: 'Nos tratou como descartáveis'

Eledias Aparecida Rodrigues apontou que nenhuma briga foi registrada antes da morte

Redação
13 de Agosto de 2025
Jeferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva
País

PM e empresária são encontrados mortos em banheira de motel em SC

Casal não tinha sinais de violência

Redação
13 de Agosto de 2025
Colagem com duas selfies mostram a jovem Vanusa Moura Ferreira, mãe presa por supostamente deixar a filha bebê sozinha para ir a baile Funk no Rio de Janeiro
País

Mãe suspeita de deixar bebê sozinha para ir a baile funk tem prisão mantida: 'Repugnante', diz juiz

Mulher deve responder pelo crime de abandono de incapaz após deixar filha aos cuidados do irmão, de 5 anos, e ela morrer

Redação
13 de Agosto de 2025
Explosão em fábrica
País

Explosão em fábrica em Quatro Barras deixa 9 mortos e 7 feridos, confirma empresa

Incidente foi descrito pelos bombeiros como uma "detonação acidental"

Redação
13 de Agosto de 2025
foto de pastor flagrado de calcinha e peruca em bar de Goiânia
País

Pastor flagrado de calcinha e peruca em bar de Goiânia diz ser vítima de extorsão

Bispo Eduardo Costa afirmou que alguém o filmou escondido e tentou extorqui-lo

Redação
12 de Agosto de 2025
Saiba quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, preso em operação contra corrupção em SP
País

Saiba quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, preso em operação contra corrupção em SP

Ele ficou conhecido por ser garoto propaganda da mesma marca

Redação
12 de Agosto de 2025
Imagem de uma pessoa na estrada vendendo produtos na madrugada, com carros passando, relacionada a uma oferta de sobrevivência e financiamento com previsão de termino em duas semanas.
País

Streamer tem celular furtado durante transmissão ao vivo, no RJ; veja vídeo

Renato Azevedo ajudava vendedores de polvilho quando a ocorrência aconteceu

Redação
12 de Agosto de 2025
Embaixador André Corrêa do Lago
País

Presidente da COP30 publica carta e convoca comunidade internacional em meio à crise de hospedagem

O documento foi publicado em meio à pressão para a resolução da crise provocada pela alta dos preços das acomodações

Redação
12 de Agosto de 2025
Felca falou que passou a receber ameaças após vídeos de denúncias
País

Relembre processos ganhos na Justiça de SP por Felca, influenciador que denuncia exploração infantil

Youtuber move ações contra o TikTok e o X por ser acusado de exploração infantil e por ter perfis desativados sem motivo aparente

Redação
12 de Agosto de 2025
Laudemir de Souza Fernandes e René da Silva Nogueira Junior
País

Empresário usa arma da esposa delegada e mata gari em Belo Horizonte

Vítima tinha 44 anos e estava trabalhando no momento do crime

Redação
12 de Agosto de 2025
Destroços de explosão em fábrica
País

Explosão em fábrica deixa mortos e desaparecidos em Quatro Barras, no Paraná

O incidente ocorreu nas instalações da Enaex Brasil

Redação
12 de Agosto de 2025
Empresário Sidney Oliveira em campanha da Ultrafarma
País

Dono da Ultrafarma é preso em SP durante operação contra corrupção de auditores fiscais

Diretor estatutário do grupo Fast Shop também foi detido

Redação
12 de Agosto de 2025
Bebê microcefalia sendo segurada por médico. Imagem usada na matéria em que ministro Flávio Dino autoriza governo Lula a pagar pensão e indenização para vítimas do vírus Zika
País

Dino autoriza pagamento de pensão e indenização pelo governo Lula a crianças vítimas do vírus Zika

Os pagamentos estavam previstos em um projeto de lei que foi parcialmente vetado pela Presidência da República

Redação e Agência Brasil
11 de Agosto de 2025
Sequência de três imagens mostra alguns dos seis pedestres atropelados em sequência de acidentes na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro.
País

Seis pedestres são atropelados em sequência de acidentes em avenida no Centro do Rio de Janeiro

Em um intervalo de menos de 20 minutos, dois sinistros foram registradas na via, uma das mais movimentadas da Capital

Redação
11 de Agosto de 2025