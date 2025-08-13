Idosa acusa padre de agressão em missa no interior de SP; religioso é faixa preta em jiu-jítsu
A agressão teria ocorrido durante suposto exorcismo
Uma mulher de 62 anos foi agredida por um padre durante uma missa no município de São Manuel, no interior de São Paulo. Segundo relato da idosa, o religioso teria dito ser exorcista no início da celebração e passou a agredi-la fisicamente na Igreja Nossa Senhora da Consolata.
De acordo com o portal G1, o padre João José Bezerra é faixa preta no jiu-jítsu e chegou a conquistar o título de vice-campeão.
Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso. No documento, a vítima afirmou que o padre puxou seus cabelos por diversas vezes, desferiu vários socos em seu rosto, chutes e a arremessou contra os bancos da igreja. O suspeito também teria deixado o local sem prestar socorro.
A Polícia Civil informou que a mulher apresentou fotos dos hematomas e um receituário médico para comprovar as lesões. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de São Manuel como lesão corporal e é investigado pela Delegacia Seccional de Botucatu.
'Começou a manifestar um espírito maligno'
Ainda conforme relatado pela vítima no boletim de ocorrência, as agressões ocorreram durante a passagem do Santíssimo, quando o padre caminhou pela igreja.
"Passado algum tempo, começou a manifestar um espírito maligno, entrando em estado de inconsciência", diz o boletim. Segundo a idosa, neste momento, o padre começou a agredi-la com tapas, puxões de cabelo e a arremessou no banco da igreja.
Em depoimento, a mulher disse aos policiais que, ao retomar a consciência, pediu para o padre parar com as agressões, mas o religioso só parou ao ser controlado por outras pessoas que acompanhavam a missa.
Igreja se pronuncia
Em uma publicação nas redes sociais, a Arquidiocese de Botucatu manifestou profundo pesar sobre o caso de agressão envolvendo o padre João José Bezerra. "Situações de violência, de qualquer natureza, são absolutamente incompatíveis com a missão da igreja e com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo", diz a publicação.
Segundo a instituição, o Padre João José Bezerra foi afastado após o ocorrido. "A Arquidiocese colaborará integralmente com as autoridades policiais e judiciais competentes para a efetiva apuração da verdade real", concluiu.