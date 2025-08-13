Idosa acusa padre de agressão em missa no interior de SP; religioso é faixa preta em jiu-jítsu

Uma mulher de 62 anos foi agredida por um padre durante uma missa no município de São Manuel, no interior de São Paulo. Segundo relato da idosa, o religioso teria dito ser exorcista no início da celebração e passou a agredi-la fisicamente na Igreja Nossa Senhora da Consolata.

De acordo com o portal G1, o padre João José Bezerra é faixa preta no jiu-jítsu e chegou a conquistar o título de vice-campeão.

Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso. No documento, a vítima afirmou que o padre puxou seus cabelos por diversas vezes, desferiu vários socos em seu rosto, chutes e a arremessou contra os bancos da igreja. O suspeito também teria deixado o local sem prestar socorro.

A Polícia Civil informou que a mulher apresentou fotos dos hematomas e um receituário médico para comprovar as lesões. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de São Manuel como lesão corporal e é investigado pela Delegacia Seccional de Botucatu.

'Começou a manifestar um espírito maligno'

Ainda conforme relatado pela vítima no boletim de ocorrência, as agressões ocorreram durante a passagem do Santíssimo, quando o padre caminhou pela igreja.

"Passado algum tempo, começou a manifestar um espírito maligno, entrando em estado de inconsciência", diz o boletim. Segundo a idosa, neste momento, o padre começou a agredi-la com tapas, puxões de cabelo e a arremessou no banco da igreja.

Em depoimento, a mulher disse aos policiais que, ao retomar a consciência, pediu para o padre parar com as agressões, mas o religioso só parou ao ser controlado por outras pessoas que acompanhavam a missa.

Igreja se pronuncia

Em uma publicação nas redes sociais, a Arquidiocese de Botucatu manifestou profundo pesar sobre o caso de agressão envolvendo o padre João José Bezerra. "Situações de violência, de qualquer natureza, são absolutamente incompatíveis com a missão da igreja e com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo", diz a publicação.

Segundo a instituição, o Padre João José Bezerra foi afastado após o ocorrido. "A Arquidiocese colaborará integralmente com as autoridades policiais e judiciais competentes para a efetiva apuração da verdade real", concluiu.