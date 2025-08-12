Pastor flagrado de calcinha e peruca em bar de Goiânia diz ser vítima de extorsão

O pastor Eduardo Costa, flagrado usando calcinha e uma peruca loira próximo a um bar em Goiânia (GO), alegou ser vítima de uma extorsão. Um vídeo em que o bispo aparece com os trajes inusitados na capital goiana viralizou nas redes sociais nessa segunda-feira (11).

Com a grande repercussão das imagens, os seguidores logo começaram a fazer uma série de especulações sobre os motivos que levaram o pastor a usar roupas femininas em público. Um internauta afirmou que o pastor “usa o nome de Deus para ganhar dinheiro” e costuma ficar na porta de bares daquela região. As informações são do portal Metrópoles.

Suposta extorsão

Em um vídeo publicado em rede social ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, Eduardo Costa afirmou que alguém o filmou escondido e tentou extorqui-lo. O pastor explicou que usou a calcinha e a peruca loira como parte de uma investigação pessoal para localizar um endereço, e que essa não é uma atitude comum na sua rotina.

"Eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação minha e, de forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir", disse o pastor.

Ainda no relato, Eduardo alegou que a pessoa que o filmou exigiu um pagamento até o meio-dia de segunda-feira (11) para não divulgar o vídeo, mas que ele decidiu não ceder à chantagem.

O bispo afirmou que a esposa Valquíria Costa sabia da investigação. Eduardo Costa disse ainda que o caso configura uma tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem.