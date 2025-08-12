Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Empresário usa arma da esposa delegada e mata gari em Belo Horizonte

Vítima tinha 44 anos e estava trabalhando no momento do crime

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:09)
País
Imagens de Laudemir de Souza Fernandes e René da Silva Nogueira Junior para matéria onde gari é morto por empresário que usou arma da esposa delegada
Legenda: Empresário foi preso por matar gari durante uma discussão de trânsito em BH
Foto: Arquivo pessoal / Reprodução Redes Sociais

Um gari de 44 anos foi morto a tiros após uma discussão de trânsito em Belo Horizonte, Minas Gerais, na manhã da segunda-feira (11). A vítima, que estava a serviço no momento do crime, foi identificada como Laudemir de Souza Fernandes, segundo informações do g1

O suspeito de atirar e matar Laudemir é o empresário Renê da Silva Nogueira Junior. Ele foi preso em uma academia horas após o crime. A arma usada contra a vítima pertencia à esposa do suspeito, que é delegada da Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a Polícia, o empresário atirou em Laudemir após discutir com a motorista do caminhão de lixo. Ele exigiu que fosse liberado espaço na rua para que ele pudesse passar com seu carro, um veículo elétrico do modelo BYD.

"O condutor falou com ela: 'se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida?' Ela entrou em choque, e os coletores começaram a falar pra ele não fazer isso. Foi quando um deles, o Laudemir, levou um tiro", contou o sargento da Polícia Militar, Thiago Ribeiro. 

Laudemir foi socorrido pela Polícia Militar e levado em uma viatura para o hospital, mas não resistiu. 

Veja também

teaser image
País

Explosão em fábrica deixa mortos e desaparecidos em Quatro Barras, no Paraná

Quem é Renê Junior?

Perfil do Instagram do empresário preso por matar gari com a arma da esposa delegada
Legenda: Em seu perfil do Instagram, Renê Júnior se apresenta como cristão, marido, pai e patriota
Foto: Reprodução Instagram

Em seu perfil do Instagram, com cerca de 28 mil seguidores, Renê Júnior se apresenta como "Christian, husband, father & patriot", que em tradução para português significa: cristão, marido, pai e patriota. Em outro profissional, ele se intitula como CEO da empresa Fictor Alimentos.

Em nota, a Fictor Alimentos LTDA afirmou que Renê era prestador de serviços da empresa há cerca de duas semanas e foi desligado. Já a Fictor Alimentos S/A negou qualquer vínculo empregatício com ele.

Renê é marido de Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, delegada da Polícia Civil, e atualmente lotada na Casa da Mulher Mineira. A delegada foi levada pela Corregedoria e se tornou alvo de investigação, após Renê informar em depoimento que a arma do crime pertence a ela. Ela não estava no veículo no momento da discussão com o gari.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou o procedimento disciplinar e inquérito para apurar a conduta da delegada e afirmou que outras informações serão divulgadas posteriormente.

Assuntos Relacionados
Imagens de Laudemir de Souza Fernandes e René da Silva Nogueira Junior para matéria onde gari é morto por empresário que usou arma da esposa delegada
País

Empresário usa arma da esposa delegada e mata gari em Belo Horizonte

Vítima tinha 44 anos e estava trabalhando no momento do crime

Redação
Há 1 hora
Destroços de explosão em fábrica
País

Explosão em fábrica deixa mortos e desaparecidos em Quatro Barras, no Paraná

O incidente ocorreu nas instalações da Enaex Brasil

Redação
Há 2 horas
Empresário Sidney Oliveira em campanha da Ultrafarma
País

Dono da Ultrafarma é preso em SP durante operação contra corrupção de auditores fiscais

Diretor estatutário do grupo Fast Shop também foi detido

Redação
12 de Agosto de 2025
Bebê microcefalia sendo segurada por médico. Imagem usada na matéria em que ministro Flávio Dino autoriza governo Lula a pagar pensão e indenização para vítimas do vírus Zika
País

Dino autoriza pagamento de pensão e indenização pelo governo Lula a crianças vítimas do vírus Zika

Os pagamentos estavam previstos em um projeto de lei que foi parcialmente vetado pela Presidência da República

Redação e Agência Brasil
11 de Agosto de 2025
Sequência de três imagens mostra alguns dos seis pedestres atropelados em sequência de acidentes na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro.
País

Seis pedestres são atropelados em sequência de acidentes em avenida no Centro do Rio de Janeiro

Em um intervalo de menos de 20 minutos, dois sinistros foram registradas na via, uma das mais movimentadas da Capital

Redação
11 de Agosto de 2025
Britânicos teriam sido encontrados desacordados no Rio de Janeiro
País

Turistas britânicos denunciam ‘boa noite, Cinderela’ no RJ; três suspeitas são identificadas

Homem tiveram celulares roubados e mais de R$ 110 mil transferidos

Redação
11 de Agosto de 2025
País

Justiça determina prisão de pai e filho suspeitos de emboscar homens que foram cobrar dívida no PR

Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão desaparecidos desde terça (5)

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem mostra acidente entre carro e van em Uberlândia
País

Acidente entre carro e van deixa 4 mortos e 16 feridos na BR-452, em Uberlândia

Testemunhas disseram que o carro invadiu a contramão, causando a batida. Ocupantes da van voltavam de uma igreja

Redação
10 de Agosto de 2025
Foto de rosto de Luken Cesar Burghi Augusto
País

Líder do PCC e um dos criminosos mais procurados do Brasil morre em confronto com a polícia

Homem condenado a quase 47 anos de prisão por mega-assalto estava foragido desde o ano passado

Redação
10 de Agosto de 2025
Agentes da Polícia Federal
País

Procurador de SP é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

A Polícia Federal realizou outras operações contra exploração sexual de menores

Redação
10 de Agosto de 2025
Zeca Pagodinho posa para foto de roupa clara e óculos escuros
País

Zeca Pagodinho doa terreno de 8 mil m² para horta comunitária de projeto contra fome em Xerém, no RJ

Instituto do sambista lidera iniciativa que projeta a produção de 40 toneladas de hortaliças, legumes e frutas anualmente

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem dos destroços do ônibus que se envolveu em acidente com carreta em MT
País

Carreta envolvida em acidente com 11 mortos trafegava fora do horário permitido, diz PRF

Ônibus de turismo saiu de Cuiabá e seguia para Sinop quando colidiu frontalmente com caminhão na BR-163

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem mostra carro de autoescola em frente à sede do Detran, em Fortaleza
País

Quanto custa tirar CNH no Ceará? Veja ranking dos estados mais caros do Nordeste

Na Região, a Bahia é o estado com a CNH mais cara, com custo médio de R$ 4.120,75

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem mostra CNH; uma mão segura o documento
País

CNH sem autoescola: entenda proposta que promete baratear em até 80% a carteira de motorista

Projeto prevê fim da obrigatoriedade das aulas em Centros de Formação de Condutores (CFCs)

Redação
10 de Agosto de 2025
Confira mensagens para homenageam de Dia dos Pais
País

Dia dos Pais é neste 10 de agosto; veja frases e versículos para homenagear quem exerce esse papel

Data que marca o dia das figuras paternas tem origem que mistura catolicismo e economia

Redação
09 de Agosto de 2025
Destroços do avião
País

Um ano após a queda do avião da Voepass, familiares aguardam por justiça; relembre a tragédia

A aeronave ATR 72 500 da Voepass/Latam caiu às 13h22 de 9 de agosto de 2024

Agência Brasil
09 de Agosto de 2025
Profissionais indígenas fardados com roupas do Samu
País

Brasil inaugura “Samui”, primeiro Samu indígena com profissionais que falam guarani

A entrega foi realizada neste sábado (9)

Redação
09 de Agosto de 2025
Acidente de trânsito no Mato Grosso que deixou 11 mortos
País

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 pessoas mortas e 46 feridas em Mato Grosso

Do total de passageiros feridos, 12 estão em estado grave

Redação e Agência Brasil
09 de Agosto de 2025
País

Homens desaparecem após viajarem para cobrar dívida de R$ 1 milhão; veja o que se sabe

Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão incomunicáveis desde terça (5)

Redação
09 de Agosto de 2025
Pessoa com cabelo castanho escuro e blusa preta, brigando com outra pessoa em um ambiente interno que parece uma sala de aula de escola
País

Jovem de 17 anos é agredida a tesouradas durante briga com colega de classe, em SP

Caso aconteceu na última quinta-feira (17) e repercutiu nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel*
09 de Agosto de 2025