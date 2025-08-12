Empresário usa arma da esposa delegada e mata gari em Belo Horizonte

Um gari de 44 anos foi morto a tiros após uma discussão de trânsito em Belo Horizonte, Minas Gerais, na manhã da segunda-feira (11). A vítima, que estava a serviço no momento do crime, foi identificada como Laudemir de Souza Fernandes, segundo informações do g1.

O suspeito de atirar e matar Laudemir é o empresário Renê da Silva Nogueira Junior. Ele foi preso em uma academia horas após o crime. A arma usada contra a vítima pertencia à esposa do suspeito, que é delegada da Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a Polícia, o empresário atirou em Laudemir após discutir com a motorista do caminhão de lixo. Ele exigiu que fosse liberado espaço na rua para que ele pudesse passar com seu carro, um veículo elétrico do modelo BYD.

"O condutor falou com ela: 'se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida?' Ela entrou em choque, e os coletores começaram a falar pra ele não fazer isso. Foi quando um deles, o Laudemir, levou um tiro", contou o sargento da Polícia Militar, Thiago Ribeiro.

Laudemir foi socorrido pela Polícia Militar e levado em uma viatura para o hospital, mas não resistiu.

Quem é Renê Junior?

Legenda: Em seu perfil do Instagram, Renê Júnior se apresenta como cristão, marido, pai e patriota Foto: Reprodução Instagram

Em seu perfil do Instagram, com cerca de 28 mil seguidores, Renê Júnior se apresenta como "Christian, husband, father & patriot", que em tradução para português significa: cristão, marido, pai e patriota. Em outro profissional, ele se intitula como CEO da empresa Fictor Alimentos.

Em nota, a Fictor Alimentos LTDA afirmou que Renê era prestador de serviços da empresa há cerca de duas semanas e foi desligado. Já a Fictor Alimentos S/A negou qualquer vínculo empregatício com ele.

Renê é marido de Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, delegada da Polícia Civil, e atualmente lotada na Casa da Mulher Mineira. A delegada foi levada pela Corregedoria e se tornou alvo de investigação, após Renê informar em depoimento que a arma do crime pertence a ela. Ela não estava no veículo no momento da discussão com o gari.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou o procedimento disciplinar e inquérito para apurar a conduta da delegada e afirmou que outras informações serão divulgadas posteriormente.