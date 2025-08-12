Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos, nesta terça-feira (12), deixou mortos e desaparecidos em Quatro Barras, cidade da Região Metropolitana de Curitiba. As informações são do g1.

O que aconteceu

O incidente ocorreu nas instalações da Enaex Brasil, antiga Britanite, por volta de 5h50 da manhã.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná, 15 pessoas foram vítimas da explosão, e sete delas são consideradas desaparecidas. Não há informações sobre o número de mortos no momento.

Ainda conforme a corporação, três pessoas que estavam fora da área de explosão foram atendidas com lesões leves.

Danos estruturais

Câmeras de segurança da região registraram o forte barulho de explosão, que assustou moradores. O estouro ainda provocou danos estruturais em casas, comércios e empresas, e o impacto foi sentido em cidades vizinhas.

"O Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) coordena as buscas. Determinei que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente", publicou nas redes sociais o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior

A Enaex Brasil informou à RPC, afiliada da TV Globo na Paraná, que apura as causas do acidente e que a fábrica foi evacuada.