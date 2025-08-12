Diário do Nordeste
Ministério Público de SP prende dono da Ultrafarma em operação contra corrupção de auditores fiscais

Diretor estatutário do grupo Fast Shop também foi detido

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
País
Empresário Sidney Oliveira em campanha da Ultrafarma
Legenda: Empresário Sidney Oliveira é conhecido nacionalmente por ser garoto propaganda da própria marca
Foto: Reprodução/Instagram

Uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para desarticular um esquema de corrupção — envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda — resultou na prisão do dono e fundador da Ultrafarma, Sidney OIiveira, na manhã desta terça-feira (12). A informação é da TV Globo.

O empresário do setor farmacêutico foi encontrado em casa, uma chácara em Santa Isabel, na Grande São Paulo.

Conforme o MP-SP, foram cumpridos três mandados de prisão temporária, incluindo o de um fiscal de tributos estadual, apontado como o principal operador do esquema, e os de dois empresários, sócios de empresas beneficiadas com decisões fiscais irregulares.

Além das prisões, os agentes dão cumprimento a diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais dos alvos e nas sedes das empresas investigadas.

Quem são os presos?

Conforme apuração da TV Globo, o auditor, chamado Artur Gomes da Silva Neto, é supervisor da Diretoria de Fiscalização (DIFIS) da Fazenda estadual paulista.

Outro preso é o diretor estatutário do grupo Fast Shop Mario Otávio Gomes, que foi encontrado em um apartamento na Zona Norte de São Paulo. A reportagem também procurou a Fast Shop, mas não havia obtido retorno.

Além das prisões, os agentes cumprem diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais dos alvos e nas sedes das empresas investigadas.

Na casa de um dos investigados no esquema, em Alphaville, alvo de busca e apreensão, promotores e policiais encontraram e apreenderam dinheiro vivo e pacotes de esmeralda.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Manipulação de processos

Segundo investigações, o fiscal utilizava manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe. Constatou-se também que o fiscal já recebeu, até este momento, mais de R$ 1 bilhão em propina.

A operação é fruto de meses de trabalho investigativo, com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências seguem em andamento.

 A reportagem procurou a empresa e a Secretaria de Estado da Fazenda, mas não haviam obtido retorno até a última atualização deste texto. A defesa do empresário ainda não se pronunciou sobre o assunto e o espaço segue aberto.

 

