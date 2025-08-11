Turistas britânicos denunciam ‘boa noite, Cinderela’ no RJ; três suspeitas são identificadas

Dois homens britânicos denunciaram um golpe de "Boa Noite, Cinderela" no fim da madrugada da última quinta-feira (8), em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, registraram prejuízo de cerca de R$ 110 mil e, agora, o caso segue em investigação pela Polícia Civil do RJ.

Segundo a Delegacia de Atendimento ao Turismo (Deat), três mulheres suspeitas de participação no golpe já foram identificadas e uma delas possui 20 passagens pelo mesmo crime.

Um dos rapazes vítima do golpe, um britânico de 21 anos, foi filmado enquanto cambaleava na orla do Rio após ter ingerido a substância colocada de forma indevida na própria bebida.

Nas imagens, registradas por um motorista que circulava na região, é possível ver o homem tentando permanecer consciente, mas ele acaba não conseguindo e cai na areia da praia. Além disso, é possível ver três mulheres, apontadas como suspeitas, deixando o local.

O rapaz, assim como o amigo dele, foi socorrido por um grupo que transitava na região. Os dois foram encaminhados juntos a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Copacabana, na Zona Sul da cidade.

Celulares roubados

Em depoimento, após recobrarem a consciência, os dois homens relataram que estavam com as mulheres em um bar, na Lapa, no centro do Rio, e em seguida foram para a praia. Nesse momento, os dois teriam perdido a consciência após beberem duas caipirinhas oferecidas pelas mulheres.

Segundo eles, dois celulares foram roubados e uma transferência bancária de 16 mil libras também foi realizada. A Polícia Civil relatou ao portal g1 do RJ que as suspeitas foram identificadas como Raiane Campos de Oliveira, de 27 anos, Amanda Couto Deloca, de 23, e Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 26.

As informações apontam que elas moram no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, e atuam em pontos como Lapa, Pedra do Sal, Copacabana, Ipanema e Leblon.