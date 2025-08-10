Diário do Nordeste
Líder do PCC e um dos criminosos mais procurados do Brasil morre em confronto com a polícia

Homem condenado a quase 47 anos de prisão por mega-assalto estava foragido desde o ano passado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto de rosto de Luken Cesar Burghi Augusto
Legenda: Luken Cesar Burghi Augusto, 43 anos, foi morto em confronto com policiais da Rota em SP
Foto: Reprodução

Luken Cesar Burghi Augusto, 43 anos, foi morto em confronto com policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) na noite de sábado (9), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele é apontado como um dos criminosos mais procurados do Brasil e apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O homem estava foragido desde 2024 e era condenado a quase 47 anos de prisão pelo mega-assalto a uma empresa de transporte de valores em Araçatuba (SP). Na ação, ainda conforme o secretário, nenhum policial militar ficou ferido.

A morte de Luken foi confirmada pelo secretário Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em suas redes sociais. Segundo ele, em uma abordagem de uma guarnição da Rota, o foragido teria apresentado resistência. 

“Infelizmente, o indivíduo optou pelo confronto, atirou contra os policiais e não restou outra alternativa senão a neutralização”, afirmou Derrite.

Como foi a ocorrência

Segundo a ocorrência registrada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais da Rota receberam a informação de que um homem procurado pela Justiça estava escondido em um endereço no bairro Ocian.

A abordagem ocorreu na Avenida Dom Pedro II, onde o suspeito teria disparado contra a equipe. Na reação dos policiais, Luken foi alvejado. Ele acabou morrendo no local.

No imóvel onde o foragido estava escondido foi encontrada uma pistola de calibre 9mm, munição, documentos com indícios de falsificação e estojos de munição. A arma apreendida passará por perícia para verificar se foi utilizada em outros crimes.

Quem é Luken

Luken ganhou notoriedade por participar, em 2017, do mega-assalto à empresa de transporte de valores Protege, em Araçatuba. Na ação, um policial foi morto e cerca de R$ 8 milhões foram roubados.

A Justiça condenou o líder do PCC a 46 anos, 11 meses e 10 dias de prisão. Porém, ele conseguiu fugir do sistema penitenciário no ano passado e, desde então, estava foragido.

Assuntos Relacionados
País

Justiça determina prisão de pai e filho suspeitos de emboscar homens que foram cobrar dívida no PR

Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão desaparecidos desde terça (5)

Redação
Há 7 minutos
Imagem mostra acidente entre carro e van em Uberlândia
País

Acidente entre carro e van deixa 4 mortos e 16 feridos na BR-452, em Uberlândia

Testemunhas disseram que o carro invadiu a contramão, causando a batida. Ocupantes da van voltavam de uma igreja

Redação
Há 57 minutos
Foto de rosto de Luken Cesar Burghi Augusto
País

Líder do PCC e um dos criminosos mais procurados do Brasil morre em confronto com a polícia

Homem condenado a quase 47 anos de prisão por mega-assalto estava foragido desde o ano passado

Redação
Há 1 hora
Agentes da Polícia Federal
País

Procurador de SP é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

A Polícia Federal realizou outras operações contra exploração sexual de menores

Redação
Há 1 hora
Zeca Pagodinho posa para foto de roupa clara e óculos escuros
País

Zeca Pagodinho doa terreno de 8 mil m² para horta comunitária de projeto contra fome em Xerém, no RJ

Instituto do sambista lidera iniciativa que projeta a produção de 40 toneladas de hortaliças, legumes e frutas anualmente

Redação
Há 1 hora
Imagem dos destroços do ônibus que se envolveu em acidente com carreta em MT
País

Carreta envolvida em acidente com 11 mortos trafegava fora do horário permitido, diz PRF

Ônibus de turismo saiu de Cuiabá e seguia para Sinop quando colidiu frontalmente com caminhão na BR-163

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra carro de autoescola em frente à sede do Detran, em Fortaleza
País

Quanto custa tirar CNH no Ceará? Veja ranking dos estados mais caros do Nordeste

Na Região, a Bahia é o estado com a CNH mais cara, com custo médio de R$ 4.120,75

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem mostra CNH; uma mão segura o documento
País

CNH sem autoescola: entenda proposta que promete baratear em até 80% a carteira de motorista

Projeto prevê fim da obrigatoriedade das aulas em Centros de Formação de Condutores (CFCs)

Redação
10 de Agosto de 2025
Confira mensagens para homenageam de Dia dos Pais
País

Dia dos Pais é neste 10 de agosto; veja frases e versículos para homenagear quem exerce esse papel

Data que marca o dia das figuras paternas tem origem que mistura catolicismo e economia

Redação
09 de Agosto de 2025
Destroços do avião
País

Um ano após a queda do avião da Voepass, familiares aguardam por justiça; relembre a tragédia

A aeronave ATR 72 500 da Voepass/Latam caiu às 13h22 de 9 de agosto de 2024

Agência Brasil
09 de Agosto de 2025
Profissionais indígenas fardados com roupas do Samu
País

Brasil inaugura “Samui”, primeiro Samu indígena com profissionais que falam guarani

A entrega foi realizada neste sábado (9)

Redação
09 de Agosto de 2025
Acidente de trânsito no Mato Grosso que deixou 11 mortos
País

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 pessoas mortas e 46 feridas em Mato Grosso

Do total de passageiros feridos, 12 estão em estado grave

Redação e Agência Brasil
09 de Agosto de 2025
País

Homens desaparecem após viajarem para cobrar dívida de R$ 1 milhão; veja o que se sabe

Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão incomunicáveis desde terça (5)

Redação
09 de Agosto de 2025
Pessoa com cabelo castanho escuro e blusa preta, brigando com outra pessoa em um ambiente interno que parece uma sala de aula de escola
País

Jovem de 17 anos é agredida a tesouradas durante briga com colega de classe, em SP

Caso aconteceu na última quinta-feira (17) e repercutiu nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel*
09 de Agosto de 2025
Aeroporto com várias aeronaves da TAM Linhas Aéreas estacionadas em frente ao terminal, visto de cima em uma manhã ensolarada.
País

Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília por suposta ameaça de bomba

Apesar do susto, a PF descartou a presença de material explosivo na aeronave

Redação
08 de Agosto de 2025
Imagem das agressões
País

Empresário agride mulher com sequência de cotoveladas e socos em elevador no Distrito Federal

Homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (7)

Redação
07 de Agosto de 2025
foto de rua em que trabalhador se confundiu e escreveu PRAE ao invés de PARE em obra de trânsito em Cuiabá
País

Funcionário se confunde e escreve 'PRAE' em vez de 'PARE' em obra de trânsito em Cuiabá

O trabalhador ficou responsável por fazer a pintura no asfalto, mas acabou errando a escrita da palavra

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto de casal encontrado morto após queda de carro em penhasco de 400 metros no Espírito Santo
País

Casal é encontrado morto após queda de carro em penhasco de 400 metros no Espírito Santo

Vítimas teriam saído para namorar e caído do alto da rampa de voo livre

Redação
07 de Agosto de 2025
Policial Militar baleado na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo
País

Policial militar é baleado no pescoço durante perseguição em Paraisópolis, zona sul de São Paulo

O agente passou por exames e não corre risco de vida

Lucas Monteiro
07 de Agosto de 2025
Carro invade autoescola no Paraná
País

Aluna perde controle do carro em tentativa de baliza e invade autoescola no Paraná

A cena foi flagrada por uma câmera de segurança do local

Redação
07 de Agosto de 2025