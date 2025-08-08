Oito acusados pela morte de adolescente paulista em Jericoacoara são denunciados pelo MPCE

Os oito acusados pela morte do adolescente paulista Henrique Marques em Jericoacoara, no litoral cearense, foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) nessa quinta-feira (7). O crime ocorreu no dia 16 de dezembro do ano passado, na Praia da Malhada, após o jovem de 16 anos ser sequestrado e agredido por usar uma camisa supostamente com símbolos em referência a uma facção criminosa rival à dos agressores.

Conforme a denúncia e a representação, o crime foi motivado "por rivalidade entre facções criminosas e praticado com extrema violência e tortura".

Quatro homens foram denunciados por homicídio com qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, tortura e impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver; e organização criminosa, com agravante por envolvimento de menores de 18 anos. Os quatro restantes são adolescentes foram representados por atos infracionais análogos aos mesmos crimes.

O MPCE solicita, por meio da Promotoria de Justiça de Jijoca de Jericoacoara, à Justiça do Ceará, que os homens sejam condenados e o adolescentes sejam internados.

"Segundo a denúncia, a materialidade dos atos dos foi comprovada por imagens das câmeras de videomonitoramento de um supermercado, que registraram o sequestro da vítima e os autores; pelo laudo cadavérico; pela existência do grupo de WhatsApp denominado “Transfer Jeri Fortaleza”; e por depoimentos. O grupo se intitulava “Tropa do Pezão”", indicou o MP do Ceará.

Adolescente passava férias com o pai

Henrique Marques de Jesus foi confundido por integrantes da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) com um integrante da facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo o inquérito policial. As diligências não conseguiram comprovar que o adolescente tivesse qualquer envolvimento com alguma organização criminosa.

Ele estava de férias com a família em Jericoacoara. Os delegados disseram que Henrique foi sequestrado em um beco da Vila de Jeri após jantar com o pai e que no corpo da vítima havia sinais de tortura.

O delegado Júlio Moraes, titular da delegacia de Jericoacoara, afirmou que o jovem passava férias com o pai, em Jericoacoara e que "no fim da viagem, no período noturno, perto das 21h, eles passeavam na Vila. O pai decidiu ficar e o filho retornou para a pousada. Nesse momento o filho foi sequestrado, o pai voltou para pousada de madrugada e se deu conta que o filho tinha sumido".