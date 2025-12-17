Entenda por que Dom Odilo deve deixar a Arquidiocese de São Paulo

A decisão que interrompeu as transmissões das missas do padre Júlio Lancellotti trouxe novamente o nome do cardeal Dom Odilo Scherer ao centro do debate público.

O arcebispo de São Paulo, responsável pela determinação, já tem data prevista para deixar o comando da arquidiocese, seguindo normas da Igreja Católica.

No último domingo (14), Júlio Lancellotti informou que aquela seria a última missa matinal transmitida ao vivo pelas redes sociais. A medida foi orientada por Dom Odilo e confirmada pelo próprio padre, em nota divulgada nessa terça-feira (16). "Dom Odilo me pediu para dar um tempo. Ele acha que é uma forma de recolhimento e de proteção", disse padre Júlio à coluna de Monica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

As celebrações presenciais seguem normalmente.

Por que Dom Odilo deixará arquidiocese?

Dom Odilo está à frente da arquidiocese desde 2007 e apresentou pedido de renúncia em outubro de 2024, após completar 75 anos, idade em que bispos e arcebispos devem, obrigatoriamente, colocar o cargo à disposição do papa, conforme o Código de Direito Canônico, promulgado por João Paulo II.

O pedido foi aceito pelo papa Francisco, que solicitou, no entanto, que o cardeal permanecesse por mais dois anos. Com isso, ele seguirá no posto até o fim de 2026.

Após a saída oficial, caberá ao Papa Leão XIV indicar o novo arcebispo da capital paulista. A arquidiocese administra as igrejas católicas distribuídas em seis regiões da cidade de São Paulo.

Quem é Dom Odilo Scherer?

Natural de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, Dom Odilo tem 76 anos e é considerado uma das principais lideranças da Igreja Católica na América Latina. Tornou-se cardeal em 2007, nomeado pelo papa Bento XVI, função que o coloca entre os conselheiros diretos do pontífice e no grupo responsável pela escolha de novos papas em conclaves.

Em 2013, ganhou projeção internacional ao ser citado como possível sucessor de Bento XVI, participando do conclave que elegeu o papa Francisco.

Padre Júlio Lancelotti

Já Júlio Lancellotti, pároco há quatro décadas da Paróquia São Miguel Arcanjo, na Mooca, é conhecido nacionalmente pelo trabalho com pessoas em situação de rua à frente da Pastoral do Povo da Rua. Com mais de 2 milhões de seguidores, as transmissões dele nas redes costumavam alcançar cerca de 15 mil visualizações.

Procurada, a Arquidiocese de São Paulo informou apenas que a decisão sobre as lives foi tomada em conversa privada entre o padre e Dom Odilo, sem detalhar os motivos.