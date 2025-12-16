Desembargador é preso, e Rodrigo Bacellar é alvo de nova busca pela PF

O desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, integrante do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), foi preso nesta terça-feira (16) pela Polícia Federal durante a segunda fase da operação "Unha e Carne". As informações são do G1.

A investigação apura o vazamento de informações sigilosas relacionadas à Operação Zargun, deflagrada em setembro deste ano.

Macário foi detido na própria residência, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Conforme informações do portal da TV Globo, ele foi o magistrado responsável por expedir, em setembro, o mandado de prisão do então deputado TH Joias no âmbito da Operação Zargun.

Ao todo, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As diligências ocorreram no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo.

A Operação Zargun foi criada com o objetivo de desarticular uma organização criminosa ligada à cúpula de uma das maiores facções do Brasil, especializada no tráfico internacional de armas e drogas, corrupção de agentes públicos e lavagem de capitais.

Bacellar é alvo de nova busca

Entre os alvos das buscas está o deputado estadual licenciado Rodrigo Bacellar (União Brasil), que havia sido preso na primeira fase da Operação Unha e Carne, mas acabou solto após decisão do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo a Polícia Federal, a Operação Unha e Carne 2 investiga a atuação de agentes públicos no vazamento de informações confidenciais, o que teria resultado na obstrução das investigações conduzidas na Operação Zargun.

A ação faz parte do cumprimento de determinações do STF no julgamento da ADPF 635, conhecida como “ADPF das Favelas”, que atribuiu à Polícia Federal a condução de investigações sobre a atuação de grupos criminosos violentos no Rio de Janeiro e suas conexões com agentes públicos.